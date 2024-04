Erről Gyarmati Antal polgármester számolt be hétfői sajtótájékoztatóján. Elmondta: a május elsejei civil majális már hosszú ideje jól bejáratott programja Zalalövőnek, ami rendszerint a civil szervezetek összefogásával és a helyi önkormányzat támogatásával valósul meg. Idén a hagyományos programok egy pluszelemmel egészülnek ki, hiszen hivatalosan ekkor veszik birtokba azt a kerékpáros pihenőt és szervizpontot, amit a Leader-program keretében a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete alakított ki a tóparton.

- A majális egyben a turisztikai szezon nyitányát is jelenti a Borostyán-tónál – mondta Gyarmati Antal. – A civil szervezetek színes programokkal, kulturális bemutatókkal, étel- és borkóstolókkal várják a rendezvényre kilátogatókat. A program 14 órakor indul modellező bemutatóval, íjászversennyel és játszóházzal, de további játékos és ügyességi feladatok is várnak az érdeklődőkre. 14.30-tól az Övön Alul zenekar ad koncertet, ezt a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének projektbemutatója követi, majd a helyi és környékbeli művészeti csoportok, szólisták lépnek fel.

Gyarmati Antal a szombati programról is részletesen szólt. Emlékeztetett rá, hogy a közelmúltban az osztrák testvérvárosban volt egy zenei program, ami a zalai település képviseletében a Takács családi zenekar, az Őrségi Alapfokú Művészeti Iskola zalalövői növendékei és más zalalövői fiatalok alkotta Lövő Band is szerepelt. Ennek a programnak folytatásaként érkezik a zalai városba Bruck an der Mur zeneiskolájának Pop Ensemble zenekara, s tartanak a Lövő Banddel közösen anyák napi koncertet 16 órától a Salla Művelődési Központ és Könyvtárban.