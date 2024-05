– Mikor és miért fogalmazódott meg bennetek az, hogy szeretnétek részt venni Rómában a nemzeti zarándoklaton? Szervezett út keretében mentetek Rómába, vagy teljesen egyénileg?

– Nagy öröm volt számunkra, hogy a tavalyi évben Ferenc pápa ellátogatott Magyarországra. Erre a találkozóra nagy erőkkel készültünk, és nagy öröm volt, hogy a családunk minden tagja ennek valamilyen eseményén részt tudott venni. Amikor megjelent a Misszió Tours ajánlata, hogy egy nemzeti hálaadó zarándoklatot szerveznek Ferenc pápa magyarországi látogatásáért, nem is volt kérdés, hogy mi is megyünk. A nemzeti buszos zarándoklaton egy kedves baráti házaspárral vetünk részt négyen. Különlegessége volt ennek a hálaadó zarándoklatnak, hogy nagyszámú, mintegy 1500 magyar vett részt az eseményeken. Nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen sok magyar ünnepelhetett együtt különleges helyszíneken – kezdte a beszámolót Henriett.

Fotó: dr. Varga Péter

– Milyen programokon vettetek részt a nemzeti zarándoklat során?

– Az első nap délelőtt a Santa Maria Maggiore Bazilikát látogattuk meg. Itt, ahogy minden vatikáni területhez tartozó bazilikánál, komoly biztonsági intézkedések voltak. Miután a fémdetektoros beléptetőkapukon átjutottunk, belülről megcsodáltuk a gyönyörűséges, hatalmas bazilikát. Itt a zarándokoknak nem mutattak be szentmisét, de a programunkban szerepelt, mivel ez a négy római ősbazilika egyike. Ezt követően átmentünk a Lateráni Bazilikába, ahol a főhajóban mutatott be a magyar zarándokoknak szentmisét Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Nagyon felemelő élmény volt, ahogy a Lateráni Bazilikában visszhangzott a magyar himnusz és a Boldogasszony anyánk ének, csodálatos érzés volt ezt az együvé tartozást megélni. Ezt követően egy fakultatív program keretében átmentünk a Szent Lépcső Bazilikába, ezt a zarándokok térdepelve járják végig, és mi is ezt vállaltuk, volt egy odahozott imaszándékunk, ezt semmiképp nem akartuk kihagyni. Ez egy nagyon különleges templom, amelynek a közepén egy lépcső van, amelyen Jézus felment Pilátushoz, mielőtt a nép elítélte volna. A nap során még egy különleges templomba sikerült ellátogatnunk, ez a San Pietro in Vincoli. Ebben a templomban őrzik Szent Péter láncait, amivel fogva tartották a jeruzsálemi bebörtönzése során. Ezek a láncok eljutottak Rómába, ahol elkerültek I. Leó pápához, aki szerette volna azokat összehasonlítani Szent Péter római bebörtönzése során használt láncokkal, és ez a két lánc csodálatos módon összeolvadt. Ezt a két láncot őrzik itt ereklyetartóban. Ebben a templomban élőben is megcsodálhattuk Michelangelo Mózes szobrát, ami különösen nagy élmény volt számunkra.

Fotó: dr. Varga Péter

– Másnap a Szent Pál Bazilikában kezdtük a napot. Itt is a főhajóban, Szent Pál sírja fölött mutatott be szentmisét dr. Udvardy György veszprémi érsek. Itt is nagyon meghatározó volt a végén elénekelni a himnuszt, és a Boldogasszony anyánk éneket. Ráadásul abban a szerencsében volt részünk, hogy velünk együtt utazott Pálmai Árpád karnagy, ő volt a szentmisék kántora. Ezt követően városnézés következett. Sok magyarral találkoztunk a Colosseumnál – egymást váltva mesélt a programokról Henriett és Péter.

Fotó: dr. Varga Péter

– Találkoztatok Ferenc pápával, aki magyarul köszöntötte a magyar zarándokokat. Milyen érzés volt ez a találkozás, és beszédéből mi volt a legemlékezetesebb a számotokra?

– A harmadik napon következett a pápai audiencia, illetve a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmise. Aznap korán el kellett indulni a Vatikánba, ahol a bejáratnál óriási tömeg fogadott minket, mivel az Actio Catholicanak volt egy ötvenezres megmozdulása a Szent Péter téren, ráadásul aznap Olaszországban nemzeti ünnep is volt, tehát nagyon sokan utaztak Rómába. Fémdetektoros kapun keresztül jutottunk be a Vatikánba, ahol a hétezer fő befogadására alkalmas VI. Pál teremben az egyik oldalon a klérus, a másik oldalon a közjogi méltóságok foglaltak helyet, élükön Sulyok Tamás köztársasági elnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel. A pápa itt mondott egy szép beszédet a magyar zarándokokhoz, kijelentette, tavaly áprilisban "zarándokként, testvérként, barátként" látogatott Magyarországra, és apostoli útját "szívében hordozza hálával". A magyar egyház életét Máriára, a Magyarok Nagyasszonyára bízta, valamint Szent István, Szent László, Szent Erzsébet és Szent Imre közbenjárását kérte. Az egyházi üldöztetés közelmúltjából példaképnek nevezte Boldog Apor Vilmost, Meszlényi Zoltánt, Brenner Jánost, Salkaházi Sárát. Beszédében három magyar mondat is volt. Úgy vélte, a magyar közmondás, miszerint "jobb adni, mint kapni" – amit magyarul mondott – jól összefoglalja az evangéliumi tanítást. „Isten, áldd meg a magyart!” zárta beszédét magyarul Ferenc pápa, majd kérte, hogy „Imádkozzatok értem is, ne ellenem” mondta tréfásan. Ezt követően körbejárt a teremben, és próbált minél több emberrel kezet fogni. Nagyon szimpatikus volt. Ezt követően átmentünk a Szent Péter Bazilikába, ami hatalmas kiterjedésével lenyűgözött minket. Itt Szent Péter széke alatt mutatta be Erdő Péter bíboros úr a szentmisét. Ez is lelkileg nagyon meghatározó élmény volt – mondta Péter.

Fotó: dr. Varga Péter

– Különösen felemelő három nap volt ez a zarándoklat, lelkileg nagy töltekezést jelentett. Különösen nagy élmény volt olyan helyeken járni, ahol keresztény őseink megfordultak, ahol számunkra is megalapozták a katolikus egyházba vetett hitünket. Igazán hálás vagyok, hogy eljutottam Rómába, és különösen is hálás vagyok dr. Németh Norbert atyának, a Római Pápai Magyar Intézet rektorának, aki sokat tett azért, hogy ez a magyar zarándoklat összejöjjön, ő Rómából igazgatta a mi utunkat. Nagy öröm számomra, hogy ez megvalósulhatott, és mi részesei lehettünk ennek – fejezte be Henriett az élménybeszámolót.