Népes mezőnyök a sprint számokban

A Zalaszám-ZAC az idén is megrendezte hagyományos idénynyitó versenyét, ami Zalában a szabadtéri atlétikai szezon kezdetét jelenti. Az EuroGeo Kupa-Németh István Emlékversennyel a ZAC korábbi atlétájáról és későbbi mecénásáról emlékezik meg, immár évtizednél is régebbi hagyományával. Emellett sor került a "Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?" tehetségkutató zalai versenyére is.

A leányok váltóversenyének egyik váltózónájánál készült kép. Útban a lányok a cél felé... Fotó: ZAC

Az évadnyitó versenyen főleg a sprint számokban indultak sokan. A legeredményesebb női és férfi atléta is a 100 m-es síkfutásban elért eredményével érdemelte ki a legjobbnak járó elismerést: Nagy Pálma (Zalaszám-ZAC) 11,7-es, Standi Bence Máté (Haladás VSE) 10,9-es időeredménnyel nyert ezen a távon. . A két különdíjas, Nagy Pálma és Standi Bence Máté

Fotó: ZAC A legeredményesebb egyesületnek járó Euro Geo Kupát a Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club nyerte el.Zalai eredmények (a külön nem jelöltek a Zalaszám-ZAC versenyzői). Férfiak. 100 m: 2. Gábor Bálint (KVDSE) 11,1. 200 m: 2. Gábor Bálint (KVDSE) 22,8, 3. Stanka Olivér 22,9. 300 m: 2. Stanka Olivér 36,9. 800 m: 1. László Péter 2:07,5, 2. Véber Dominik 2:11,4, 3. Németh Dániel Zoltán 2:17,2. Magasugrás: 1. Kovács Barnabás (KVDSE) 168, Távolugrás: 1. Kovács Barnabás (KVDSE) 606, 3. Besenczki Levente (KVDSE) 513. Súlylökés: 1. Kerkai Bence 11,87. Diszkoszvetés: 1. Kerkai Bence 35,08. Nők. 100 m: 1. Nagy Pálma 11,7, 2. Csahóczi Kamilla (KVDSE) 11,8, 3. Tik Júlia Alíz (KVDSE) 12,3. 200 m: 1. Csahóczi Kamilla (KVDSE) 25,2, 2. Nagy Pálma 25,6, 3. Gyenese Zsófia 26,9. 800 m: 1. Horváth Loretta (KVDSE) 2:25,9, 3. Barabás-Bár Zselyke 2:31,9. Magasugrás: 1. Hinman Adél Elise 129. Távolugrás: 2. Cseh Tamara (KVDSE) 501, 3. Simon Judit 481. Súlylökés: 1. Molnár Loretta 9,28. Diszkoszvetés: 1. Molnár Loretta 34,47, 2. Sandó Gréta 26,18. U20. Súlylökés: 1. Kozma Ádám 13,27, 2. Mózer Benedek 12,30, 3. Ravadics Benjamin 11,16. Diszkoszvetés: 1. Mózer Benedek 45,22, 2. Kozma Ádám 45,20, 3. Ravadics Benjamin 35,23. U18. Súlylökés: 1. Kovács Lőrinc 14,14, Diszkoszvetés: 1. Kovács Lőrinc 48,55. U16. Fiúk. Ötösugrás: 2. Besenczki Levente (KVDSE) 15,94. Súlylökés: 1. Nagy Roland 14,95. Diszkoszvetés: 1. Nagy Roland 44,83. Lányok. Ötösugrás: 1. Cseh Tamara (KVDSE) 16,32, 2. Bolla Hanna Janka 15,65, 3. Chen Pinyan Vivien (KVDSE) 14,60. U14. Távolugrás fiú: 1. Szabó Mihály 510, 2. Kálmán Milán 486, 3. Németh Mátyás 448. 4x75 m váltó, fiúk: 2. Zalaszám-ZAC (Borbély Barnabás, Németh Mátyás, Hinman Henry, Pénzes Áron) 43,2. Távolugrás leány: 1. Pap Luca 498, 2. Németh Lujza 484, 3. Kiss Hanna 478. 4x75 m váltó, leány: 1 Zalaszám-ZAC (Verő Rita, Kiss Hanna, Németh Lujza, Pap Luca) 39,5. A "Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta?" tehetségkutató eredményei. Fiúk. 60 m (U12): 1. Ferincz Vince 9,2, 2. Pap Csongor 9,6, 3. Virág Vince 9,7. 60 m (U10): 1. Horváth Máté 10,0, 2. Kónya Koppány 10,1, 3. Vaspöri Dávid 10,5. 800 m (U12): 1.Pap Csongor 3:00,7, 2. Ferincz Vince 3:07,9, 3. Virág Vince 3:08,3. 800 m (U10): 1. Kónya Koppány 3:12,0, 2. Horváth Máté 3:14,5, 3. Vaspöri Dávid 3:24,2. Lányok. 60 m (U10): 1. Bella Anna 10,4, 2. Harang Lili 10,5, 3. Tóth Rozina 10,8. 60 m (U12): 1. Bella Kata 9,5, 2. Horváth Borbála 10,2, 3. Simin Kata 10,4. 800 m (U12): 1. Bella Kata 2:59,9, 2. Horváth Borbála 3:18,2, 3. Nagy Réka 3:24,2. 800 m (U10): 1. Harang Lili 3:32,8, 2. Tóth Rozina 3:39,7, 3. Molnár Jamina 3:41,1.

