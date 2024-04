Technoroll Teskánd II–Cserszegtomaj 2–1 (1–0)

Teskánd. Jv.: Baranyai R.

Teskánd II: Szemes – Gecseg, Novák, Nagy-Balázs, Hrotkó (Kéri), Ábrahám, Czafit, Vincze, Stankovics, Egyed (Császár), Bacsó-Porkoláb. Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Cserszegtomaj: Vecsera – Lénárd (Kósa), Heberling (Takács A.), Németh F. (Cserép), Kovács R., Szeles, Takács B., dr. Belák, Kovács I., Horváth B., Németh Sz. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

A hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerzők: Bacsó-Porkoláb (11-esből), Gecseg, ill. Kovács R.

Jók: Bacsó-Porkoláb, Egyed, Gecseg, Szemes, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Németh Sz. (93., Cserszegtomaj).

Zalaapáti–Kertigepvilag.hu-Böde 1–6 (1–3)

Zalaapáti. Jv.: Aczél L.

Zalaapáti: Kubicsek – Juhász, Mándly Ma. (Szijártó), Besze, Balaton, Ujláb (Fisli), Páli, Lutor, Németh N. (Mándly Má.), Mikola, Szokoli.

Böde: Szente (Dobos) – Bodó (Horváth B.), Turi (Garamvölgyi), Éder, Odonics (Orbán), Flander (Kiss Mi.), Nagy P. (Kócza), Erdélyi, Kiss Má., Horváth Sz. (Lepár), Sluka. Edző: Szente Gábor.

Megérdemelt vendéggyőzelem.

Gólszerzők: Szokoli, ill. Sluka (4), Kócza, Lepár.

Jók: –, ill. Kiss Má., Sluka.

U19: Zalaapáti–Böde 3–5.

Keszthelyi Haladás–Zalaszentmihály 1–4 (0–1)

Keszthely. Jv.: Vass Zs.

Keszthely: Pintér Á. – Németh L. (Szabó G.), Király, Hudop (Nagy-Balázs), Kalugyer, Sebestyén, Molnár Cs., Horváth G., Marton, Zsohár, Pintér T. Edző: Horváth Gábor.

Zalaszentmihály: Sebestyén – Csilits, Soós M., Gaál (Biczó), Varga P., Soós G., Soós B. (Tricsli), Szabó B. (Szentgyörgyvölgyi), Horváth M., Janda M., Janda Z. Edző: Balog Zoltán.

A tartalékosan felálló hazai csapat ellen a lelkesen küzdő vendégek megérdemelt győzelmet szereztek.

Gólszerzők: Molnár Cs., ill. Varga P. (2), Szabó B., Soós M.

Jók: Molnár Cs., Király, ill. Varga P., Sebestyén.

Kiállítva: Pintér T. (71., Keszthely).

U19: Keszthely–Zalaszentmihály 0–1.

Windoor-Páterdomb–Miklósfa 11–1 (7–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Táncos Sz.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Viola (Csurgai B.), Balázs (Sárközi), Németh Be., Méhes, Pogacsics, Baksa, Major Á., Pánczél (Nagy G.), Csurgai D. Edző: Bencze Péter.

Miklósfa: Szollár B. – Varga J., Turi, Halajkó, Szollár V., Puskás, Tóth Gy., Huber, Gombos, Szilágyi, Horváth M. (Termő). Játékos-edző: Horváth Márk.

Az első percektől kezdve a hazaiak akarata érvényesült. Ilyen arányban is teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot a Páterdomb.

Gólszerzők: Pogacsics (6), Németh Be. (3, egyet 11-esből), Major Á. (2), ill. Gombos.

Jók: Pogacsics (a mezőny legjobbja), Németh Be., Major Á., Baksa, ill. senki.

U19: Páterdomb–Miklósfa 5–0.

A Bak–Becsehely mérkőzés félbeszakadt, a Gutorfölde–Botfa találkozó elmaradt.