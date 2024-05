A június 28-ig tartó első ütemben az egész évben nyitva tartó vidéki éttermek üzemeltetői adhatják be támogatási igényeiket. A pályázatonként elnyerhető egymillió forintos forrást korszerű konyhatechnológiák és eszközök beszerzésére, valamint energiahatékony és gazdaságos üzemelést támogató fejlesztésekre használhatják fel az éttermek. A támogatásokat a mindennapi működéshez szükséges kisebb eszközök, vagy készletek beszerzésére is fordíthatják a szolgáltatók, de igénybe vehetik egy nagyobb beruházás során is. A vidéki vendéglátóhelyek összesen 13 milliárd forintra pályázhatnak majd, a kiírás első ütemében 3 milliárd forint összegben először az éttermek hívhatnak le vissza nem térítendő támogatást.