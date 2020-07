A zalaszentgyörgyi telep művészei a falu életképeit is megjelenítették

A nyár folyamán előzetes bejelentés alapján látogatható lesz a község tájházában az idén rendhagyó módon megvalósult nemzetközi művésztelep kiállítása.

A vasárnapi megnyitón Buday Mihály festőművész, a tizenöt éves művésztelep vezetője tárlatvezetést is tartott az érdeklődőknek, bemutatva az alapítók és az időközben az alkotótelephez csatlakozottak által elküldött műveket.

A képzőművészeknek, irodalmároknak, egyáltalán az alkotóknak időről időre szükségük van a „levegőváltozásra”, hogy új inspirációk, hatások alapján dolgozhassanak. A – korábbi – zalaszentgyörgyi hetek, napok is nyomot hagytak a festőművészek képein, a mély élményeket igazolja, hogy úgyis megjelenítettek néhány életképet, hogy az idén nem is utazhattak a vendégszerető helyszínre.

Remete István például a falusi szekérútra emlékezett vissza. A Zentán tanító alkotó több hazai és külföldi művésztelep állandó tagja, a zalaszentgyörgyinek alapítója. „Nagy természetvédő vagyok, talán ezért is témám a természet, a Tisza, a környezetem”, írja magáról. Szárazpasztell, olaj- és akriltechnikával dolgozik. Zentai festőművészekkel alakította meg 1990-ben az ART 90 nevű csoportot, akikkel évente többször is kiállítják friss műveiket.

A szintén vajdasági Kovác Károly muskátlis, birsalmás csendéletet festett az idei felkérésre, Balla Ákost a tájház konyhájának miliője ragadta meg. A focitehetsége miatt a Zwara bece- és művésznévre is hallgató zentai művész tervező és festő egyben. Bőrszakos tervező szakot végzett a budapesti iparművészeti egyetemen. „Ami a festészetet illeti, azt édesapámtól, Balla Mátyástól tanultam”, nyilatkozta egy interjúban.

A két férfiportrét küldő Balogh István Péter (70) ugyan Budapesten született, de régóta vidéki ember. A Képzőművészeti Egyetemen Kokas Ignác volt a mestere. Már évek óta a Zalához közeli Őrségben él és alkot. Braginsky Artúr festőművész női portréval képviselteti magát. Ő 1965-ben született Munkácson, az ottani művészeti szakiskolában és a lvovi nyomdaipari főiskolán folytatott grafikai tanulmányai után az Állami Ungvári Filharmóniai Társaság színházi szcenikai, szín- és világítási szakértőjeként dolgozott, ma Magyarországon él. Várkonyi János Békéscsabáról küldte A király és a bohóc című képét. A Székely Bertalan-díjas művész a szegedi tanárképző rajz szakát végezte el, tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének. A képek mellett könyvillusztrációkat, grafikákat is készít.

Csuta György idén balatoni tájképpel gazdagította a zalaszentgyörgyi kollekciót. Az 1952-ben Békésen született alkotó tagja a Magyar Köztársaság Művészeti Alap festőtagozatának, 1993-ban hozta létre a Békés Művészetéért Alapítványt és a Csuta Nemzetközi Művésztelepet. Két éve jelent meg fél évszázados munkásságát összegző Csutaságok című album. A faintarziában is jártas, Cserszegtomajon is megforduló Lantos György (eredetileg mérnök) Budapestről küldött tájképet, a szarvasi, számos külföldi tárlatot maga mögött tudó Korbely Istvántól pedig lírai absztrakt festményt kapott a művésztelep.

Természetesen a házigazda Buday Mihály egy alkotása is csatlakozott a látnivalókhoz, a fia pedig egy fővárosi ajtó-ablak kompozíciós festői fotóval szerepel az összeállításban.