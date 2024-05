Vármegyei foci 1 órája

Háromgólos hátrányból, szünet után fordított a Pókaszepetk a III. osztály Keleti-csoportjában

Folytatódtak a küzdelmek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Keleti- és Nyugati-csoportjaiban is. A Pókaszepetk szünet után ötször is betalált, így 1–4-ről fordította a maga javára a mérkőzést, de a Várvölgy és a Karmacs is a második félidőben tudott fordítani keleten.

A zalabéri Bogdán Roland (lila-fehérben) tartja a labdát az alibánfai Horváth Dániel mellett a két csapat hét végi mérkőzésén Fotó: Pezzetta Umberto

Keleti-csoport Óhíd–Vindornyaszőlős 6–2 (2–2)

Óhíd. Jv.: Lancz Zs.

Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Kiss G., Palkovics (Kasper), Nagy Im. (Tóth G.), Varga B., Fraller L. (Fraller Cs.), Fekete (Pintér), Horváth D. (Csik), Varga J. (Hegedűs), Nagy Is. (Miklósovics). Edző: Kiss József.

Vindornyaszőlős: Kiglics – Nagy Á., Balogh B., Kulcsár (Varga D.), Lampert, Stanka, Nagy M., Baumann J., Laczi, Baumann D., Vidák. Edző: Horváth Gábor.

Gólszerzők: Nagy Im. (4), Kasper, Fraller L., ill. Vidák, Lampert.

Jók: az egész csapat, ill. senki. Pókaszepetk–Kemendollár 6–4 (1–4)

Pókaszepetk. Jv.: Baranyai R.

Pókaszepetk: Prádli – Kovács M., Kosztyu, Farkas Á., Dén, Gergály B., Péter (Csécs Z.), Huszár (Farkas T.), Csécs M. (Gergály P.), Száraz, Csécs K. (Szabó R.).

Kemendollár: Gulyás B. – Taba, Tóth B., Büki T., Illés D., Büki B., Nemes, Nyakas (Gulyás O.), Büki P., Mózer (Flibért), Illés Z. Edző: Kovács Zoltán.

Gólszerzők: Farkas Á. (3), Csécs Z., Gergály B., Szabó R., ill. Tóth B. (2), Büki P., Illés Z.

Jók: az egész csapat, ill. Taba.

Kiállítva: Dén (71., Pókaszepetk). Zalabér–Alibánfa 2–1 (2–0)

Pakod. Jv.: Aczél L.

Zalabér: Kustán – Ágoston (Kolompár Gy.), Csizmazia, Csécs P., Kolompár P., Szabó B. (Fáner), Szalay (Varga B.), Bogdán R., Orsós, Bogdán S., Pados (Csécs S.). Játékos-edző: Pados Tibor.

Alibánfa: Göncz – Dormán, Forgács, Péhl, Kovács K., Pámel, Németh B., Bogdán, Tóth P., Horváth D., Séllei. Edző: Bangó László.

Gólszerzők: Szabó B., Orsós, ill. Pámel.

Jók: az egész csapat, ill. senki. Várvölgy–Alsópáhok 2–1 (0–1)

Várvölgy. Jv.: Sándor Sz.

Várvölgy: Németh D. – Székely (Vass), Lakatos, Pintér, Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Czimondor, Nagy Gy., Csizmadia.

Alsópáhok: Kovács G. – Márton, Tóth T., Rébeli Szabó (Szenecsár), Makkos (Jónás, Horváth Cs.), Horváth Zs., Horváth D., Hegedüs (Huber), Fekete (Torsa), Pesti, Soós. Edző: Kiss László.

Gólszerzők: Pintér, Nagy Gy., ill. Makkos.

Jók: az egész csapat, ill. Kovács G., Soós, Pesti. Zalaszentlászló–Karmacs 2–3 (2–1)

Zalaszentlászló. Jv.: Boldi T.

Zalaszentlászló: Horváth A. – Kovács B., Baracskai K., Baracskai M., Szenecsár, Horváth B., Dóczi Zs., Samu (Erki), Répási, Kása, Dóczi M. Edző: Vajda Tibor.

Karmacs: Máté – Brekócki (Nagy S.), Soós, Vajda, Pál, Kalányos (Hegedüs), Mózer, Horváth B. (Parrag), Horváth L., Horváth Á. (Sabjanics), Bozsoki (Kiglics). Edző: Sabjanics Péter.

Gólszerzők: Répási, Vajda (öngól), ill. Mózer, Horváth Á., Brekócki.

Jók: Szenecsár, Répási, Baracskai M., ill. senki. Nyugati-csoport Zalabaksa–Zalatárnok 4–2 (1–1)

Zalabaksa. Jv.: Vörös L.

Zalabaksa: Erdei – Kulcsár (Kovács Á.), Horváth Á. (Nagy G.), Boros, Csóka, Zabó, Horváth J. (Bazsika F.), Császár (Soós), Bazsika L., Kasza, Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.

Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Jakab (Kanta), Rituper J. (Kocsis A.), Rituper P., Koltai (Baki), Péter, Lóránth, Dóczi, Kocsis B. (Somogyi). Edző: Somogyi Zsolt.

Gólszerzők: Horváth J. (2), Farkas M. (2), ill. Péter (2).

Jók: Farkas M., Bazsika L., Csóka, Zabó, ill. senki.

Kiállítva: Kellermann (86., Zalatárnok), Rituper P. (89., Zalatárnok). Bárszentmihályfa–Szécsisziget 3–2 (2–0)

Bárszentmihályfa. Jv.: Vörös L.

Bárszentmihályfa: Pethő – Kiss M., Orsós, Doma T., Sebestyén (Ábrahám), Kovács N. (Sebők), Kovács L., Lapat, Zabó, Szép (Kiss T.), Kancsal (Doma B.). Edző: Kiss Tamás.

Szécsisziget: Tóth Cs. – Radmanics (Szabó B.), Szabó K. (Kománovics), Gazdag, Orsós, Kulcsár, Kovács A., Németh L. (Pöszér), Balogh N., Porédos, Vajmi. Edző: Gazdag Tamás.

Gólszerzők: Sebestyén (2), Orsós, ill. Gazdag, Orsós.

Jók: Sebestyén és az egész csapat, ill. mindenki. Pórszombat–Tormafölde 1–2 (1–0)

Pórszombat. Jv.: Gróf L.

Pórszombat: Horváth G. – Szabó N., Végh, Kovács E., Csóbor (Horváth D.), Horváth N. (Hermán), Kovács G., Kovács II P., Kovács A., Kovács I P., Nagy Z. Edző: Göncz Gyula.

Tormafölde: Makaró – Kovács M., Pilhoffer (Boa), Maturicz (Varga D.), Kondákor Sz., Eger (Kókai), Stropka, Podszkos, Csesztregi (Fehér), Süle Be. (András), Kondákor B. Edző: Polgár Szabolcs.

Gólszerzők: Horváth N., ill. Podszkos, Kókai.

Jók: Szabó N., Kovács A., ill. Kondákor Sz. (a mezőny legjobbja), Csesztregi, Podszkos, Makaró. Becsvölgye–Páka 1–1 (0–0)

Becsvölgye. Jv.: Kovács V.

Becsvölgye: Németh P. – Füle (Draskovics), Héder, Kerkai, Nierer, Horváth M., Gerencsér, Srágli, Németh M., Tóth P., Kiss P. Edző: Geráth Dániel.

Páka: Balogh B. – Kocza, Hencz, Lukács M. (Kerese Z.), Szabó D. (Molnár M.), Varga B., Varga Zs. (Cselényi), Lukács T. (Kerese D.), Bakon D., Bakos B., Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.

Gólszerzők: Kiss P., ill. Wünsch.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki. A Tófej–Rédics és a Nova–Szilvágy mérkőzések elmaradtak.

