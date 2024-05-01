2 órája
A zalai mozik szerdai műsora
Zalaegerszeg
Art Mozi: 16.00 Barbie (angol-amerikai vígjáték); 18.00 Szegény párák (amerikai-ír-angol filmdráma); 20.30 Egy zuhanás anatómiája (francia krimi)
Cinema City: 20.15 Abigail (amerikai horror); 11.40, 14.20, 17.00, 19.40 Challengers (amerikai film); 13.50, 18.10, 20.30 Maga a pokol (amerikai akcióthriller); 18.00 Spy x Family Code: White (japán anime); 12.00, 14.40, 17.20, 20.00 A kaszkadőr (amerikai akciófilm); 13.15 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 15.40 Bonus Trip (magyar vígjáték); 10.45 Szellemírtók – A borzongás birodalma (amerikai fantasztikus kalandfilm); 10.00 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 11.50, 16.10 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm)
Nagykanizsa
Cinema: 15.30 Kung Fu Panda 4. (amerikai-kínai animációs kalandfilm); 16.00 Belu, a legbátrabb bálna (kanadai animációs film); 17.00 Spy x Family Code: White (japán anime); 17.30 A kaszkadőr (amerikai akciófilm); 17.45, 20.00 Abigail (amerikai horror); 18.00 Challengers (amerikai film); 19.15 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 20.30 Maga a pokol (amerikai akcióthriller)
Hévíz
Fontana Filmszínház: Honthy Hanna terem: 14.30 Polgárháború (angol-amerikai akciófilm); 17.00 Maga a pokol (amerikai akcióthriller); 19.30 Back to Black (amerikai életrajzi film); Kisterem: 14.00 Bonus Trip (magyar vígjáték); 16.20 Valami madarak (magyar dráma); 18.40 Vaskarom (angol-amerikai életrajzi dráma)