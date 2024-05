Menczer Tamás: önök ezt az országot egyszer már tönkretették Önök ezt az országot egyszer már tönkretették – így reagált Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán Facebook-oldalán közzétett videóüzenetében arra, hogy Gyurcsány Ferenc felesége azt mondta: majd az ő kormánya visszaállítja Magyarországon a munka becsületét, majd ők tisztességes nyugdíjakat és béreket fizetnek. A politika tapasztalati műfaj. Pontosan tudjuk, hogy önök ezt az országot egyszer már tönkretették, nem visszaállították a munka becsületét, hanem a magyarok tömegeit lökték a munkanélküliségbe. Önök nem tisztességes nyugdíjat fizettek, hanem elvettek egyhavi nyugdíjat az idős emberektől, és annak nem tisztességes béreket fizettek, hanem elvettek egyhavi bért az emberektől – mondta a Fidesz politikusa. Emlékeztetett arra, hogy ezzel szemben az Orbán-kormány egymillió munkahelyet teremtett. Visszaadtuk és meg is védtük az önök által elvett 13. havi nyugdíjat, és ma már a minimálbér több, mint az önök idején az átlagbér volt – mondta. Családtámogatási programjaikról azt mondta: világszinten is egyedülállóak. Önök tönkretették már ezt az országot, újra tönkretennék, önök belevinnének bennünket a háborúba. Önök háborúpártiak, mi azonban békepártiak vagyunk, ezért megőrizzük és megóvjuk Magyarország békéjét és biztonságát – fogalmazott Menczer Tamás. Az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében a Fidesz kommunikációs igazgatója szavait Gyurcsány Ferenc feleségének címezve azt írta, van egy javaslata a számára: „csütörtökön 14 órára megyek a Mandinerbe egy podcastba, beszélni Magyarországról és Európáról. Ha ön nem gyáva, jöjjön el, vagy küldje el az egyik szárnysegédjét, Molnár Csabát is szeretettel várom 14 órára a Mandinerbe, csütörtökön. Én ott leszek.”