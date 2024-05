A majális már a délelőtt folyamán kezdetét vette egy strandfocitornával, amit egy helyi fiatalokból álló csapat nyert meg. Ezzel párhuzamosan a civil szervezetek is birtokukba vették a területet, hiszen közösségi főzést szerveztek, hogy a rendezvényre kilátogatókat tudják mivel kínálni.

- A helyi társadalom erejét és a civilek összefogását egyaránt jól jelzi, hogy évek óta így rendezzük a majálist Zalalövőn – mondta Gyarmati Antal polgármester. – A helyszínnek azért a Borostyán-tó környékét választjuk hozzá, mert a majális egyben az itteni turisztikai-idegenforgalmi szezon kezdetét is jelenti. A mai rendezvény arra is remek alkalmat kínált, hogy a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete által a tónál megvalósított fejlesztéseket, a kerékpáros pihenő és szervizpontot, a gasztropontot és a rendezvényteret is bemutassuk a lakosságnak.

A majális kulturális-szórakoztató programja az Övön Alul zenekar koncertjével kezdődött, majd a helyi művészeti csoportok, szólisták adtak műsort. Emellett számos kísérőrendezvény, többek közt modellező bemutató és játszóház várta az érdeklődőket.