A régi zalai lakodalmas asztalok elmaradhatatlan kelléke volt a cukorperec, s bár kissé feledésbe merült, az utóbbi években egyre többen kérik azoktól, akik tudják a sütése titkait. A közelmúltban a Zala Megyei Értéktár felvette a listájára, s a zalaszentgróti értéktárban is szerepel. Csiszár Tiborné mézeskalács-készítő, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja is azon dolgozik, hogy egyszer a hungarikumok közé kerüljön. Ennek jegyében született meg az a kiadvány, amely részletesen bemutatja, hogyan készíti a zalai gasztronómiai hagyományokat őrző szakember. A Zalakanyar Hagyományőrző Egyesület jóvoltából megszületett kötetben Gyanó Szilvia etnográfus, a nagykanizsai múzeum munkatársa tekinti át a cukorperec néprajzi történetét. A kiadványt május 3-án, pénteken 16 órakor mutatják be az alkotók a zalaszentgróti házasságkötő teremben. A rendezvényen részt vesz a kiadvány létrejöttét támogató Hungarikum Bizottság főosztályvezetője, Antal Andrea is.