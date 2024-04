Zalakerámia-ZTE KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 71-96 (13-22, 21-24, 19-27, 18-25)

Zalakerámia-sportcsarnok, 1920 néző. Jv.: Kapitány, dr. Mészáros, Frányó.

ZTE: Hicks 9/3, Szalay, Paige 13/3, Ikpe 6, Tóth 7. Csere: Csátaljay, Ostojic 14/6, Ona Embo 13/3, Keller I. 4/3, Németh 5, Makkos, Csuti. Vezetőedző: Matthias Zollner.

Falco: Pot 10, Tanoh Dez 4, Benke 12/9, Krivacevic, Tiby 19/6. Csere: Keller Á. 5/3, Perl 2, Pongó 15/15, Kovács 8/3, Jordano 15/15, Barac 6, Verrasztó. Vezetőedző: Milos Konakov.

Kipontozódott: Ikpe (27.), Paige (39.).

A párharc múlt szombati, nyomasztó vasi fölénnyel telt első mérkőzésén alig 8 perc után 30-7-re vezetett a Falco, ugyanebben a pillanatban az elődöntő második találkozóján 11-14 volt az állás – vagyis a zalaiak jobban álltak, de ezúttal sem volt egyszerű dolguk. A ZTE kezdett jobban (6-3), Paige hozta a rá jellemző remek középtávoli tempókat, de a Falco gyorsan lábra kapott és hat perc után vezetett először (9-11). Majd még az első negyed vége előtt volt már egyszer tíz pont felett is az előnye (11-22). Mind a két csapat nagy energiákat fektetett a védekezésbe, ám sikeresebbek a vendégek voltak ezen a téren, ráadásul a vasiak jobban szedték a lepattanókat (11. p.: 7-10), távolról pedig a 12. percig csak ők voltak eredményesek (13-28). A ZTE azonban nem csüggedt, visszazárkózott 20-28-ra (Hicks 5 pontot szerzett ekkor, benne egy tripla), persze hogyan is nézett volna ki, ha a sikerre éhes drukkerek előtt feladja a harcot. Tíz pont körül állandósult a különbség (17. p.: 27-37). A vendégek sokkal inkább játszották a kosárlabdát, míg hazai részről az egyéni megmozdulások voltak előtérben, amit a gólpasszok 3-11-es különbsége is demonstrált. Persze volt, hogy az egyéni játék fényesen bejött, például a félidő hajrájában, amikor Paige végigpumpált egy támadást, majd védővel a nyakán triplát dobott, de ez volt a ritkább.

Az első félidőben mindkét csapat a "közteherviselés" hívének mutatkozott: hazai részről 6, a vendégeknél 9 játékos szerzett pontot és senki nem jutott tíz fölé – Hicks, valamint Pongó és Tiby volt a "gólkirály", egyformán kilenccel. Markáns különbség mutatkozott a távoli dobásoknál (2/8, illetve 7/14), a vendégektől Pongó Marcell hármat is vállalt. A falcós Tiby nagyszünetig 24-es VAL-értékig jutott, a pontjai mellett a 4 kiharcolt fault, illetve a 10 lepattanó (közte 6 támadó) is sokat jelentett ebben.