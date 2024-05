A programot május 13-ra időzítették, tájékoztatta lapunkat Jasztrab Istvánné, az Apáczai Tagkönyvtár főkönyvtárosa. Ez az időpont azért is érdekes, mert ekkor van a város napja, amely az 1885-ös rendezett tanácsú várossá válás akkori napjára emlékeztet. Az előadás során a város történetének fontosabb dátumait is felelevenítették, jelezte Jasztrab Istvánné. Ilyen volt 1887, amikor Ola – a külső peremrészek közül elsőként – csatlakozott a városhoz, vagy 1929, amikor megyei jogú város lett Zalaegerszeg. Kiderült, a Kertváros nevével először 1959-ben találkozhattak a zalaegerszegiek a Zalai Hírlap hasábjain. A mostani Általszegett és az Olajmunkás utca népesült be először. A jelenlévők Tódor Tamástól megtudhatták azt is, hogy kezdetben kukoricatábla volt ezen a részen, amelyre folyamatosan épültek a lakások, intézmények, házak. Ezt a fejlődést láthatjuk, ha végigsétálunk a mai Köztársaság úton (a régi nevén Népköztársaság út). A kertvárosi intézményeket, műalkotásokat is sorra vették; mikor épültek, milyen funkciókat láttak el, mi az érdekességük. Az ÁMK épületének története is szóba került, ami az évek során főleg oktatási, majd kulturális intézményként működött a Kertvárosban, s ezt a feladatot napjainkban is ellátja. Érdekességként néhány meghökkentő történet is felidéződött a városban élő lakosok mindennapjairól.