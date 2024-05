A határrendészet ekkor azt is közölte, hogy a Temes megyei sürgősségi kórházba szállított sebesült rendőröket, nincsenek életveszélyben: egyiküket be sem kellett utalni, mert csak felszínes sérülést szenvedett a vállán. Társának a lábán ejtett több szúrt sebet a támadó, de – a sebészeti beavatkozás után – a nap folyamán őt is hazaengedték a kórházból.