Éppen két hete, hogy nagyon sokan szorítottak Major Veronikának úgy szűkebb hazájában, itt Zalában, mint a magyar sportlövő társadalomban, hiszen a Rio de Janeiróban rendezett utolsó kvótaszerző világkupán döntőbe került a női sportpisztolyos számban (25 m) és lett harmadik, amivel a kvótát is megszerezte Párizsba. Előtte három nappal légpisztolyban (10 m) éppen csak lemaradt róla, hiszen abban a számban is döntős volt, de végül negyedik lett. Az mondjuk pech volt...

A Tokióban már olimpikon Major Veronika a ZTE SKK által Zalaegerszegen rendezett Eb-válogatón most "civilben" volt jelen, hiszen nem állt lőállásba. Ami nem jelenti azt, hogy leállt volna, sőt, hétfőn már elutazott Bakuba, ahol újabb világkupán vesz részt.

- Nem huppanok le a fotelba, mert megvan a kvóta, hiszen versenyben kell lenni folyamatosan - válaszolta Major Veronika arra a kérdésünkre, hogy elérkezett-e a jól megérdemelt pihenés ideje számára. - Augusztusig, az olimpiáig ez marad a ritmus és függetlenül attól, hogy megvan a kvóta, eleve erre készültem. Talán jobb is, hogy eddig tartott ez a folyamat, mármint, hogy eddig nem került még a nevem mellé a kvóta megjelölés, noha többször is csak egy hajszál hiányzott ehhez.

Azt persze felvettettük neki, hogy esetleg megfordult-e a fejében, hogy Tokió után nem lesz ott Párizsban. Nagyon határozottan válaszolt.

- Nem, ezzel egyáltalán nem számoltam! - mondta. - Tudtam, hogy ott leszek. Ha történetesen Rio de Janeiróban nem szereztem volna kvótát, a világranglistán elfoglalt helyezésemmel is szinte biztosan kvalifikáltam volna. Aztán lesz még Európa-bajnokság az olimpia előtt, szóval lett volna még lehetőségem. Azt nem tagadom, hogy volt bennem párszor olyan érzés az elmúlt hónapokban, vagy egy évben, hogy a fenébe, éppen csak lemaradtam a kvótáról. De például Rióban, amikor légpisztolyban egy helyezéssel csúsztam le róla, nem is volt időm ezen gondolkodni. Másnap már sportpisztollyal edzettem, aztán jött a verseny és a döntő, amin aztán a kvótát is megszereztem.

Major Veronika a negyedik magyar sportlövő, aki párizsi kvótát szerzett, de valóban nincs ideje unatkozni így sem. Saját bevallása szerint például májusban kilenc napot fog itthon tölteni, hiszen Baku után a hónap végén Eszéken rendezik meg a sportlövő Európa-bajnokságot.

- Rio után egy hetet pihentem, nem fogtam fegyvert a kezembe, de ez kell is, hogy a "lőéhség" visszatérjen. Az olimpiáig tartó időszakban pedig ezeken a viadalokon a legjobbat akarom kihozni magamból, hiszen ez kell ahhoz, hogy megfelelően felkészüljek a párizsi olimpiára - tette még hozzá a bajnoknő.