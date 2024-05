A régiségek iránti szenvedélyéről ismert a tűz- és munkavédelmi vállalkozó négy évvel ezelőtt egy Telekalja utcai, vályogfalú kétszobás házat a második világháború utáni idők, az ötvenes évek stílusában, korhű módon rendezett be. Emellett régóta gyűjt veterán mezőgazdasági gépeket, civil és honvédségi járműveket, legyen az négy- vagy kétkerekű. Szerdán, május elseje, a munka ünnepe alkalmából a régen volt időkhöz illő módon feldíszített portán fogadta az érdeklődőket a munkásőrruhát öltött Tóth Péter, aki "tárlatvezetést" tartott, beszélt a gépek történetéről, volt, amelyiket be is indította, valamint megmutatta, hogy egykoron milyen volt egy falusi lakás berendezése, hogyan éltek eleink. A régi időkről szóló program látogatóinak a száma meghaladta a négyszázat, tavaly, az első alkalommal száznál többen fordultak meg Tóth Péternél, aki az érdeklődés láttán gondolkodik a folytatáson.

A régi járművekre fel is lehetett ülni. Képünkön az 1954-től gyártott Pannónia motorkerékpárok két modellje

Fotó: A szerző