A NagyON Kanizsa szervezésében a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Kultúráért Alapítvány támogatásával a Csónakázó-tó partján várták ingyenesen látogatható koncertekkel a közönséget. A tó melletti parkoló hamar megtelt autókkal, így újabb helyeket is megnyitottak, de sokan érkeztek gyalog és kerékpárral is. Az időjárás is hellyel-közzel kiszolgálta a közönséget, a felhőkből csak néhány csepp eső érkezett, ahogy láttuk senki nem fontolgatta, hogy hazaindul.

Jól is tették, hiszen elsőként a balkáni ethno, a gipsy, valamint a punk műfajban játszó Gypo Circus zenekar lépett a közönség elé. Őket a Szan-Dia FSC bemutatója követte, majd a keszthelyi Boombatucada Ütőegyüttes fellépése következett. Ezután Dolly örökzöld slágereit adta elő. Az est sztárfellépője az Új Babylon volt. Az öt fiatalból álló zenekar a legendás Omega Együttes munkássága előtt tisztelgett dalaik előadásával, feldolgozásával.