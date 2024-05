- Télen is lehet találni gombát, ezek egyike a júdásfüle gomba, amit a kínaiak fafül gombának hívnak és nagyon sok kínai ételben találkozunk vele. Fagyban azonban nem ajánlatos szedni, mert nem tudjuk, hányszor fagyott meg és olvadt fel, mint minden más fagyasztóban tárolt élelmiszer, amit ha már egyszer felolvasztottunk, nem szabad visszafagyasztani – mondta a zalaegerszegi szakember. - A júdásfüle gomba egyébiránt egész évben szedhető ott, ahol bodzafák is vannak. Kora tavasszal bújik elő az osztrák csészegomba, amely piros színével már messziről felhívja magára a figyelmet. Sokan nem fogyasztják, mert nincs különösebb íze, viszont jól mutat egy gombasalátában. Az igazán jól termő gombák tavasszal indulnak be. Sajnos az időjárás idén nem kedvezett a kucsmagombának, a májusi pereszkéből pedig nem sok volt Zalában. Május elején fordul termőre a sárga gévagomba, amelyből, ha megjelenik, csak sokat lehet találni. Általában az ártéri és vízparti fűzfákat kedvelik, s nemcsak sárga színük és jellegzetes formájuk miatt könnyű rájuk lelni, hanem azért is, mert sokáig ugyanazokon a fákon növekednek.

Ezek szerint ha már egyszer felfedeztük lelőhelyét, könnyű a dolgunk. Dr. Szabó József Körmend mellett, a Dobogó-erdőben bukkant rá a sárga gévagombára. Mint mondta, nagyon jó találat volt, mert csak a fiatal, zsenge példányok a finomak. Az idősebbek már kemények, fásultak. A sárga géva egyaránt kiváló rántva és pörköltként. Családjával rántva fogyasztották el egy részét, másik részét lefagyasztották, gondolva a gombaszegény időszakokra. Borsodban már megjelent a bronzos vargánya. Ha minden szerencsésen alakul, a zalai erdőkben is megjelenik. A gombák királyának ez az első fajtája, ezt követi a nyári, majd az ízletes vargánya.

* * *

A szabadban gyűjtött gombát minden esetben mutassuk be gomba-szakellenőrnek! Csak az általa étkezésre alkalmasnak tartott gombát szabad elfogyasztani.