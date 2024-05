Újabb mérföldkőhöz érkezett a Bitcoin története, ugyanis a napokban volt a felezés, és csökkent a bányászok számára a hálózatból kinyerhető kriptovaluták mennyisége. Ennek kapcsán látványosan megszaporodtak a magyar ügyfelekkel szembeni csalások és visszaélések is. A Bitcoin piaca ezzel együtt hatalmas léptekkel fejlődik. Immár két ország is hivatalos fizetőeszközzé tette a digitális valutát, de az is valószínűnek látszik, hogy két éven belül a Bitcoin ETF-ekbe áramló pénzek mennyisége megelőzi a fizikai arany ETF-ek hasonló mutatóit.

A Bitcoin felezés négyévente egyszer történik és ilyenkor mindig fókuszba kerül a digitális valuta, ezekben az időszakokban jellemzően nagy árfolyamemelkedés tapasztalható.

„A Bitcoin árfolyama a csúcsokat ostromolja idén. És ezzel együtt megnő a különböző átverési kísérletek gyakorisága is, amikor is csalók mindenféle hamis történettel próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozataikból. Ez alól sajnos Magyarország sem kivétel; az utóbbi néhány hónapban drámaian megnőtt az ilyen típusú bűncselekmények száma hazánkban. Néhány egyszerű, könnyen megjegyezhető információval azonban mindez hatékonyan kivédhető” – hívta fel a figyelmet Szilágyi Imre, a B-DAY 7.0, Blockchain Budapest konferencia főszervezője.

Az átverések leggyakoribb módja, amikor a csalók telefonos vagy e-mailes megkeresésben bejelentkeznek, hogy egy nagy összegű nyereményt vagy ajándékot kaptunk Bitcoinban. Ahhoz azonban, hogy hozzá tudjunk jutni, egy kisebb összeget kell átutalni a „feloldáshoz”. Ez önmagában kizáró tényező, hiszen a Bitcoin nem zárolható, így nincs is szükség a feloldására.

Ez olyan, mintha valaki azt próbálná megmagyarázni, hogy az e-mailt postán kell feladnunk

– mutatott rá Szilágyi Imre.

A Bitcoin egy teljesen decentralizált rendszer, ami azt jelenti, hogy bárki tud a világ másik felére egy ismeretlennek pénzt küldeni úgy, hogy nincs szükség pénzügyi közvetítőre, hiszen a rendszer működése önmagában garantálja azt, hogy az átutalt Bitcoin valódi, igazi, nem másolható, nem hamisítható. Aki ezzel az egyetlen és legfontosabb dologgal tisztában van, azt ezzel a leggyakoribb trükkel nem fogják tudni átverni a telefonos vagy e-mailes megkeresésben bejelentkező bűnözők.