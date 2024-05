A tesztpálya működtetéséhez kapcsolódó műhelyszárnyat északi irányban mintegy 1400 négyzetméterrel bővítik, jelenleg 40 százalékos készültségű az új rész. Az épületben öt bérelhető iroda-műhely egységet, egy ZalaZONE műhelyt és kettő mentőhelyiséget alakítanak ki, a vevői igényeknek megfelelően nagyobb belmagassággal és kapukkal. Az új beruházás mellett korábban egy 2000 négyzetméteres eszközpontban (korábban technikai épületben) a pályahasználók számára nyolc dupla személygépkocsi-műhely és hatállásos teherautó-műhely kapott helyett a hozzá tartozó 12 irodával.

Hamar Zoltán arról tájékoztatott, jelenleg kettő autógyártó és kettő beszállító bérel műhelyt, mellettük alkalmanként hosszabb-rövidebb időre érkeznek tesztelők.

Palkovics László hozzátette, nagyon fontos, hogy a létesítményekben saját mérnökeik is szolgáltatásokat nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy a vevők úgy is tudnak autókat, járműveket hozni a zalaegerszegi tesztpályára, hogy nem kell külön szakembereket küldeniük. A pályán kívüli környezetet is folyamatosan fejlesztik: elsőként az AVL központja épült fel, nemsokára pedig a Bosch kutató-fejlesztő központja készül el. Utóbbiba várhatóan 250 mérnököt vennének fel. Emellett ugyancsak kiemelendő a Széchenyi Egyetem jelenléte kutatásaival, mérnöki fejlesztéseivel.