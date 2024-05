Különleges gépek 16 perce

Keszthelyi fiatalok megmozgatták a legnagyobb magyar dízelmozdonyt - videó

A magyar járműgyártás ikonikus gépei nem csak a közutakon arattak elsöprő sikereket hanem a vasúton is. A vasútbarátok szívében előkelő helyet foglalnak el a magyar gőz, villamos és dízelmozdonyok is. Bár menetrendszerinti vonat továbbítást is végeznek még magyar mozdonyok, az igazán különleges gépek már csak szobormozdonyként láthatók.

Például az M63 003-as pályaszámú mozdony is ez utóbbi kategóriába tartozik. A keszthelyi Gehilio's Garage csapatának azonban sikerült újra megmozgatni a legnagyobb magyar dízelmozdonyt. Meghallgathatjuk, hogy szól 18 henger és 101.700 köbcenti, emellett kiderül az is, hogy mi lett a sorsa a további M63-as mozdonyoknak amik a 003-assal egyetemben a hazai vasutakon szolgáltak hosszú évekig.

