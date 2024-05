A szinte valószínűtlennek tűnő történet 2021 nyarán vette kezdetét, amikor a meggondolatlansága, óvatlansága miatt aztán vádlottá lett középkorú zalaegerszegi férfi hitelfelvételi lehetőségek után kutakodott az interneten, ekkor talált rá a „BNP Paribas Bank” franciaországi pénzintézetként feltüntetett vállalkozás hirdetésére. Ennek “vezetője” üzenetküldő és videóhívási alkalmazáson keresztül vette fel a kapcsolatot az egerszegi kölcsönkérővel. Az ismeretlen személy üzenetében világszerte működő, megbízható cégnek írta le a bankot, és biztosította a magyar férfit, hogy az általa kért kölcsön folyósításának nincs akadálya 115 euró szerződési díj megfizetése és a szerződés aláírása ellenében. A zalaegerszegi férfi a megadott bankszámlára elutalta a 115 eurót, mire válaszul aláírásra megkapta a nevére kitöltött, a kölcsönről szóló megállapodást. Ennek kézhez vételekor szembesült azzal, hogy a hitel folyósításának feltétele még szállítási költség, biztosítási díj megfizetése is. Ráadásul az ismeretlen “banki vezető" felhívására megadta neki a bankszámlája adatait, valamint elküldte az ahhoz tartozó bankkártyáról készült, a kártya adatait teljes egészében tartalmazó fényképeket is. Ezt követően az ismeretlen személy által a kölcsönfolyósítás feltételeként szabott újabb felhívására a férfi csomagküldő szolgálattal már a bankkártyáját is elküldte a "banki vezető" elefántcsontparti címére. Ez sem volt elég, mert a csaló, miután megkapta bankkártyát, elkérte a vádlottól a PIN-kódját is, és meg is kapta. Ennyivel még nem érte be az afrikai ismeretlen, mert arra utasította a zalaegerszegi férfit, hogy a bankszámláján fogadjon hét magyar személytől érkező utalásokat, amelyek valójában hasonló hitelfelvételi lehetőséggel megtévesztett kicsalt pénzek voltak. A befolyt, milliós nagyságrendű összegeket pedig ismeretlen személyek a zalaegerszegi férfi bankkártyájával egy elefántcsontparti városban lévő ATM-ből rendszeresen készpénzben felvették.

A vádirat megfogalmazása szerint a zalaegerszegi férfinek a körülményekből és különösen abból, hogy ő maga is az ügyletek károsultjává vált, továbbá az utalást indító személyek számából, a beérkező pénzek nagyságából, az utalási adatokból fel kellett volna ismernie az érkező pénzek bűnös eredetét.

A zalaegerszegi férfi a számlavezető pénzintézetét nem tájékoztatta arról, hogy a bankkártyája használatát másnak átengedte, és hogy ehhez a bankszámlájának összes adatát is megadta. Ráadásul a zalaegerszegi férfi a tranzakciók eredményeként nem is jutott pénzhez, sőt az ismeretlen tettesek többször még az ő keresményét is felvették a számlájáról.

A férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség gondatlanságból elkövetett pénzmosás vétsége miatt emelt vádat, közölte az ügyről tájékoztatva dr. Jánky Judit, a megyei főügyészség sajtószóvivője.