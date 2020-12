Már kis közösségeket is elért a koronavírus

Megjelent a koronavírus Szentmargitfalván, ezért az önkormányzat a védekezésre és a megelőzés fontosságára hívja fel a helybéli lakosok figyelmét. Emellett a mintegy százfős dél-zalai kisközség valamennyi polgárát kézzel varrott maszkkal látják el.

A községben élő Perjési Mária által felajánlott maszkok kiosztását kedden kezdték meg, Molnár János polgármester a nap folyamán személyesen kopogtatott be több falubelihez. Nemcsak azért, hogy a borítékba csomagolt személyes védőeszközt átadja, de mellette hasznos tanácsokkal is szolgált. Mint mondotta, most az a legfontosabb, hogy felhívják a lakosok figyelmét az egészségügyi veszélyre.

– Tavasszal szerencsére teljesen elkerült bennünket a járvány, ezért akkor csak azoknak a lakosoknak adtunk maszkot, akik azt kifejezetten kérték, igényelték – magyarázta a polgármester. – Most, a második hullámban egészen más a helyzet, ahogy az ország legtöbb településén, nálunk is akad olyan lakos, akinek szervezetében a munkahelyén elvégzett tesztelést igazolta a koronavírus jelenlétét. Rajta kívül néhány további falubeli is hatósági karanténba kerül, továbbá a szomszédos településeken ugyancsak vannak fertőzöttek, ezért fontos, hogy tudatosítsuk az emberekben a védekezés, a megelőzés fontosságát. Nagyon kis közösség a miénk, az emberek óhatatlanul találkoznak egymással, ezért jobban oda kell figyelni a személyes higiéniára. Arra is felkészültünk már, hogy ha az elkövetkezendő napokban netán tovább súlyosbodna a helyzet, akkor fertőtlenítő és tisztítószerekkel is el tudjunk látni mindenkit.