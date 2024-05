A kiállítás létrehozásának ötlete két lelkes értékmentőtől, Hofstädter Józseftől és Schlosser Józseftől származik, a tárlat anyagának összegyűjtésében a helyi Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület tagjai, kialakításában a Magyar Gáz- és Olajipari Múzeum munkatársai működtek közre, míg a helytörténeti gyűjtemény kialakításához és működtetéséhez szükséges anyagi forrást az önkormányzat biztosította. Minderről Csatlós Csilla, az olajos múltú település polgármestere beszélt ünnepi köszöntőjében. Kiemelte: a község lakossága és civil szervezetei a helyi önkormányzattal együttműködve évek óta dolgoznak azon, hogy Bázakerettye múltjának örökségét méltóképpen ápolják, e tekintetben sokkal többet tesznek, mint a környékbeli települések bármelyike.

- Bázakerettyének több mint egy évtizede volt az első saját kezdeményezése, amely során sokak összefogásával méltó emléket állítottunk a világhírű geológusnak, dr. Papp Simonnak, aki nélkül ma Bázakerettye biztosan nem lenne az, ami – idézte fel a polgármester, majd azzal folytatta: két éve emlékhelyet kapott Pokker Ernő bányamérnök is, majd szintén széles körű társadalmi összefogással megvásárolták a MOL Bányász Szakszervezet által értékesíteni kívánt Déryné Művelődési Házat is, amely így továbbra is a helyi lakosságot szolgálja.

- Amikor a ciklus elején elkezdtük a régi MAORT iskolának a felújítását, még csak álom volt, hogy egyszer ez az épület adjon helyet a múltunknak, egy olyan kiállításnak, amely révén a gyermekeink, unokáink, és az ide látogató vendégek is láthatják, honnan jöttünk, s hogyan vált Bázakerettye az olajipar bölcsőjévé – tért rá Csatlós Csilla a helytörténi gyűjtemény kialakításának körülményeire. – Az álmunk mára valóra vált, itt kelnek életre a tárgyak, iratok, dokumentumok és képek, hogy élő történetté alakítsák, ami ugyan már elmúlt, de továbbra is az életünk szerves részét képezi.

Magáról a gyűjteményről Hofstädter József beszélt, tárlatvezetéssel részletesen is bemutatta azokat az eseményeket, amelyek során az itt feltárt szénhidrogéneknek köszönhetően Bázakerettye és térsége hihetetlen fejlődésen és változáson ment keresztül, de szólt azokról a személyekről is, akik meghatározó szerepet játszottak a folyamatokban. A helytörténeti gyűjtemény megnyitóját követően pedig a Sport utcai mérnöklakásokat tervező építész Antal Dezső emlékhelyét avatták fel.