„Hálacsokrot” kaptak a Kanizsai Dorottya Kórház dolgozói

Mintegy 300, rózsából, tulipánból, jácintból készült csokrot nyújtott át pénteken Lukácsné Grózner Andrea mestervirágkötő a Kanizsai Dorottya Kórház dolgozóinak.

A „Hálacsokor” elnevezésű kezdeményezés a fővárosból indult, hogy a nehéz helyzetben lévő emberek arcára mosolyt csaljon. A koronavírus-járvány terjedése miatt most erre legnagyobb szükségük az egészségügyben dolgozóknak van. A kanizsai Lukácsné Grózner Andrea mestervirágkötő nem először jótékonykodott, korábban „A Fogadj örökbe egy virágcsokrot!” elnevezésű akció keretében a városlakókat örvendeztette meg virágokkal.

– Most az újfajta „biológiai háború” fontvonalában dolgozók lelkét szeretnénk elérni a virágokkal, melyek színt visznek a szürke hétköznapokba – fogalmazott a mestervirágkötő. – Sokunknak van szerepe, felelőssége abban, hogy sikerüljön minél kisebb veszteségekkel átvészelni az elkövetkező nehéz időket. Az egészségügyi dolgozóknak ismeretlenül és barátként is elismerés jár. Bár a dísznövény- és vágottvirágpiac is nehéz időket él meg, ágazatunk ilyen és ehhez hasonló akciókkal bizonyíthatja, hogy az emberek mellett áll.