Éjszaka törtek rá a rablók a bocföldei férfira

Három pacsai fiatal, köztük egy 17. évében lévő fiú 2019 májusában előre kitervelt módon, hamisan, szexuális szolgáltatás megrendelésére hivatkozva, erőszakkal vette el egy Bocföldén élő egyedül élő férfi összes pénzét.

A megyei főügyészség által kiadott tájékoztató szerint a trió büntetlen előéletű, 23 éves férfi tagja azzal kereste fel két ismerősét, a fiatalkorú fiút és egy 25 éves lányt, hogy volt munkatársától pénzt tudnának szerezni. A terv lényege szerint késő este azzal állítanak be az otthonában egyedül élő áldozatukhoz, hogy az interneten keresztül szexuális szolgáltatásra rendelt magához egy lányt – akit szereposztásuknak megfelelően a banda nő tagja alakít –, és követelni fogják tőle, hogy fizesse ki a rendelést. A megállapodásuk része volt az is, hogy mindhárman határozottan és erőszakosan lépnek majd fel a férfival szemben, szükség esetén veréssel fenyegetik, hogy a megfélemlítés hatására fizessen nekik. Késő éjszaka személygépkocsival érkeztek a férfi bocföldei házához, ahová az általa nem ismert fiú és a nő kopogott be, és előadták kitalált történetüket, majd közölték, hogy amennyiben a férfi azonnal nem hajlandó fizetni, akkor megveretik. A fiú ezek után be is lépett a szobába, hogy pénzt keressen, emelgetni kezdte az ágyneműket, kiabált, továbbra is a házigazda megveretésével fenyegetőzött és pénzt követelt. Ennek hatására a férfi magához vette a telefontokjában tartott 4000 forintját, amit a fiú rögtön kikapott a kezéből, majd amikor megtudták, hogy a bankszámláján is van pénze, ismételt fenyegetéssel beültették a ház előtt várakozó autóba, azzal a legközelebbi bankautomatához hajtottak, ott kivetették vele a maradék 19 ezer forintját, ami szintén a rablókhoz került. Visszafelé úton pedig kidobták az autóból a férfi mobiltelefonját, hogy ne tudjon azonnal segítséget kérni.

A trió tagjai ellen csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat és letöltendő szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség.