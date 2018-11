A lélek szül, a test csak követi – Beszélgetés dr. Dékány Ágnes szülésszel

Dr. Dékány Ágnes szülész-nőgyógyász, perinatális- és szoptatási szaktanácsadó a természetes szülés-születés elkötelezett híve, a várandósgondozáson és szüléskíséréseken túl nagyon sokat tesz a születő családok harmonikus egymásra találásáért.

Dékány Ágnest arról kérdeztük, hogy miért és kinek fontos a jó szülésélmény.

– Ez a téma ma nagyon népszerű. A jó szülésélmény nem szűkíthető le pusztán a nők körére, mindenki számára fontos. Az apának, a születendő gyermeknek, és bármilyen hihetetlen, még a társadalomnak is. Igazából az a tény, hogy hogyan születik meg valaki, és hogyan szüli meg egy nő a gyermekét, az az egész életükre kihat. Akkor is, hogy ha nem szül több gyermeket, és akkor is, ha további gyermekeknek ad életet. Maga a szülés az egész személyiségét, a saját testéhez való viszonyát is befolyásolja, kihat a párkapcsolatára, a társadalomra pedig annyiban van hatással, hogy a jó szülésélmény kapcsán nem egyszer a szülők újabb gyermekeket vállalnak, akár a tervezetten felül is. Mindezt kutatások bizonyítják.

– Megjelenik-e a jó szülésélmény a gondoskodás minőségében, abban, hogy a felnövekvő társadalom milyen lesz?

– Egy jó életkezdet kapcsán sokszor minőségibb kapcsolat tud kialakulni. Persze ez ennél jóval összetettebb, és semmiképp sem kizárólagos, de ilyen szempontból az örömteli szülés mindenképpen szerencsés indítás, és jó lehetőség arra, hogy harmonikusabb anya-gyermek kapcsolat jöjjön létre, ami tovább adódik a következő generációk számára. Ahogy megtapasztaltuk, hogy az oxitocinos szülésindítás hogy hat negatívan a következő generációra, jó reménységünk lehet afelől, hogy ez a másik irányba is működőképes.

– Mitől jó a szülésélmény?

– Mindenkinek a saját szülésélményét kell értékelni, és ez pont ettől nehéz. Nem mérhető objektíven, mint egy teszt­dolgozat. Nagyon fontos támogatni a nőket abban, hogy a szülést saját tempójukban, igényük szerint éljék meg. Ha az ő történetük számukra pozitív, azt soha nem szabad kívülről cáfolni, vagy megmásítani. Előfordul az is, hogy egy nő újabb ismeretkehez jut, vagy egy jobb szülésélmény kapcsán felülírja a saját első vagy korábbi szüléseit, rájön, hogy mi történhetett volna másképp, vagy mi az, ami esetleg mégsem jól sikerült. De ez mindig belső folyamat kell hogy legyen, és soha nem szabad azt a hibát elkövetni egyetlen szakembernek vagy tanácsadónak sem, hogy kívülről megítéli és pálcát tör a szülés felett.

A jó szülésélmény nem definiálható úgy, hogy hüvelyen keresztül, külső beavatkozás nélkül születik a kisbaba. Egy teljesen beavatkozásmentes hüvelyi szülésnél is érezheti a szülő nő magányosan és árván magát, ha esetleg nem foglalkoznak vele, nem szólnak hozzá, nem reagálnak a kéréseire. Adott esetben pedig sürgősségi császármetszés kapcsán is érezheti úgy az anya, hogy olyan módon segítették, olyan szeretettel, olyan gondoskodással vették őt körül, hogy összességében pozitív az élmény.

– Mit tehet a környezet, hogy jó szülésélmény legyen?

– Ne legyenek bevett rutinok és szokások. Nyilván van sorvezető, ami alapján a szüléskísérésnél az ember jelen van és segédkezik, de ezt nem szabad séma szerint végezni. Nagyon fontos ráhangolódni a kismamára, jó, ha a várandósgondozás nagy része azzal az orvossal történik, akinél szülni fog. Akkor tud igazán segíteni a környezet: orvos, szülésznő, apa, dúla, bárki, ha követi és támogatja a kismamát, nem pedig irányítják.

– Sokat lehet hallani, a fény, a zaj hátráltathatja a szülést.

– A szülőszoba érzékeny terep. Általánosságban elmondható, csöndes, nyugodt, meleg, kuckós helyen érzik magukat a kismamák biztonságban, ott tud leginkább haladni a folyamat. Van, akit viszont épp ez ijeszt meg, és van, aki arra a típusú támogatásra vágyik, ahol az orvosi eszközök, a megfigyelés kerül a fókuszba. Azt kell ilyenkor észrevennie a segítő szülész csapatnak, hogy az anyukának mire van szüksége. Az egyéni különbségek mellett fontos érteni és elfogadni, hogy a szülés intim folyamat, és ahogy a hálószoba intimitását sem illik úgy megzavarni, hogy rátörünk a párra, ugyanúgy a szülésnél is őrizzük az intimitást. Megtiszteljük azzal a vajúdó anyukát és a párt, hogy nem vagyunk hangosak, harsányak, mert az édesanya számára ez zavaró. Mindez nem kerül pénzbe, csak figyelmességbe. Ha a szülésre, mint lelki eseményre tekintünk, és nem csak a testtel foglalkozunk, egész más megvilágításba kerülnek a folyamatok, és magától értetődőek lesznek az események.

