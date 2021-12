– Figyeljetek rám, asszonyok! Ki mondta nektek, hogy háztartási rabszolgaként, gyermekneveléssel kell tölteni az időt? Ki mondta, hogy sokasodjatok? Ki mondta, hogy egyik kezetekben pelenkát, a másikban felmosórongyot kell szorongatni? Ne szüljetek több gyereket, elegen vagyunk! Tiétek az élet, a boldogság! Kövessetek, és megmutatom nektek a mennyek országát, az élvezetek feneketlen kútját. Csak magatokkal törődjetek, és vegyétek mindenből a legjobbat, mert megérdemlitek! – a nő gyönyörű volt, ápolt, modern, divatos. Virágokkal körülvéve az emelvényen, a timpanonos tető előtt, mint egy oltárkép, olyannak látszott. Az alant tomboló sokaság extázisban kántálta a nevét. Arcképével díszített kis szórólapok, mint a konfetti hullottak alá egy magánhelikopterről, és fanfárok harsogtak aláfestésként. Az erőszakos uralkodni vágyás töltötte meg a levegőt. A kép lassított felvétele kikockázta az önelégültség mimikáját.

A rosszarcú ember oldalról közelített. Mentorai, a „konkurens isten” tábornokai a háttérből figyelték.

Megtapogatta a testéhez rögzített másfél kiló trotilt. „Csak végszükség esetén, csak végszükség esetén” – ismételgette magában az utasítást. Hosszú fekete kabátja alatt egyre erősebben szorította mellére a gépfegyvert. „Válogatás nélkül, válogatás nélkül”, ismételgette tovább, majd a tömeg közepén lőni kezdett. A sikoltozó emberek hasukhoz, mellükhöz kaptak, hörögve, vért fröcskölve rogytak össze, értetlenül bámulva istenükre, aki a színpadon meredten nézte a mészárlást. Miért nem segít? És a kígyó? A kedves kígyó, a gyógyító? Legalább ő gyógyítsa be a sebeket! De a kígyó sunyi alattomban mart bele minden feléje nyújtott, segélykérő kézbe.

Egyszerre csak a szenvedésnek vége szakadt, hatalmas robajjal robbant fel a TNT. Emberi testek darabjai repkedtek a levegőben, vér, és puskapor szaga ült rá a térre. Egy darabig még hallatszott az egyre gyengülő jajveszékelés, majd elült az is. Csend lett.

– Már megint… – sziszegte a kígyó, mikor a holtak lassan éledezni kezdtek. – Ezt utálom a halhatatlanságban. Köpött egyet, és a farkába harapott.

Ha az istennek sem sikerült, miért gondoljuk, hogy nekünk, embereknek a büntetés használata nélkül sikerülni fog bizonyos, nemkívánatos viselkedésformákat korrigálni? – idézte Popper Pétert dr. Gedeon Zoltán, s eljátszott a gondolattal: vajon milyen lenne az élet büntetés nélkül? Milyen lenne, ha Isten büntetés helyett szeretetteljes tanácsot adna, olyan ajándékot, esélyt, amellyel akár jól is sáfárkodhatna a kígyó, Ádám és Éva. Ám amint a fenti történetből is látszik: bizonyára Éva akkor is istenként szeretne tündökölni, Ádám pedig kipróbálná, milyen terrorszervezet tagjának lenni. A kígyó végül a farkába harap, újraindul az örök körforgás, amiből majd csak tanul az ember…

Hatékony vajon a büntetés?

Dr. Gedeon Zoltán elmondta: a jelenleg uralkodó pszichológiai irányzatok szerint a büntetés nem hatékony eszköz, illetve csak nagyon korlátozott körülmények között lehet hatása a viselkedésre. Talán akkor alkalmazható – korlátozottan –, amikor az egyén nem lát ok-okozati összefüggést a viselkedése, és annak negatív következménye között. Általában nem hatékony azonban, mert állandóan alkalmazni kellene, ha csak egyszer is kimarad, márpedig szinte lehetetlen mindig következetesnek lenni, a hatása visszájára fordul, a cselekedet megerősítőjévé válik: ha egyszer meg lehet úszni, meg lehet többször is.

A büntetés azért sem hatékony, mondja a főorvos, mert a jutalom csábító ereje sokszor felülmúlja a büntetés elrettentő erejét. Gondoljunk a tinédzserekre: megbüntetheti a szülő a cigarettázó fiát, de a barátai felnéznek rá, mert vagánynak tűnik, s ez az elismerés erősebb, mint az esetleges lebukás veszélye.

A büntetés ellen szóló érv, hogy gyakran agressziót szül, vagy depresszióhoz vezet, és hogy nem lehet megvalósítani az egyenlő elbánás elvét. Ha így van, vajon miért alkalmazza az emberiség, évezredek óta, a büntetés számos, kegyetlenebbnél kegyetlenebb formáját? A válasz, azon ritka esetektől eltekintve, mikor a büntetés azonnali viselkedésváltozást eredményez, a bosszú édességében, az elégtétel kielégítő érzésében található, magyarázta a főorvos.

Leszögezte: ha mégis alkalmazzuk, akkor a büntetés legyen azonnali, következetes, korlátozott időtartalmú és intenzitású, legyen a viselkedés logikus következménye, és csak arra irányuljon. Ne tartalmazzon továbbá kevert üzeneteket – például „ne ölj, de én elveszem az életedet” –, és inkább a privilégiumok elvesztése a követendő eszköz, mint kellemetlenséget, netán fájdalmat okozni.

