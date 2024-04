Bajai álláslehetőségek a raktározás-logisztika területén

Hazánkban számos logisztikai csomópont található. Ezek többnyire nem is a sűrű nagyvárosokban helyezkednek el, hiszen pont a könnyű megközelíthetőség az egyik fő tényező. Az olyan kisebb városokban, melyek jó adottságokkal rendelkeznek és fekvésük is kiváló helyen található, a raktárak, logisztikai központok és depók száma is magasabb. Idetartozik például Baja is, a Duna-folyó mellett, Pécs és Szeged között a déli Magyarországon központi helyen elhelyezkedve.

GLS futárszolgálat bajai depójában depóvezetői állás – sokféle ehhez hasonló munkalehetőség található a bajaallas.hu oldalán, nézz körül bátran!

Mit csinál a depóvezető egy futárszolgálatnál?

A depóvezető hasonló feladatokat lát el, mint egy főnöki pozícióban lévő raktáros vagy egyéb fő logisztikai munkatárs. Ő az, aki szervezi-vezeti a feladatokat, ellátja az adminisztratív teendőket, koordinálja és elszámoltatja futárokat, tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel és így tovább. Lényegében ő az, akinél a folyamatok és a pontok összekötődnek.

Amire szükség lesz az elhelyezkedéshez és a szakmai fejlődéshez, az a jó kommunikációs készség, az önálló munkavégzés képessége, a felhasználói szintű számítógépes ismeretek (pl. Excel, World, MS Office iránt), a nagy teherbírás, az erkölcsi bizonyítvány, a B- vagy akár C- vagy C+E kategóriás jogosítvány, a csapatban való munkavégzés képessége.

Hiába alakul át az iparág, a jó szakemberekre és vezetőkre még sokáig szükség lesz

Nem szabad félvállról venni azt sem, hogy az iparág milyen mértékben változik és fejlődik. Talán e téren az egyik legjogosabb riadalom az “elveszik a robotok a munkákat” témakörben. Hiszen a raktárakban is képesek dolgozni ilyen humanoid vagy akár kutya robotok, melyek cipeli és teszik-veszik az árut hatékonyan. De a szállítmányozás terén is elég csak az egyre több önvezető autóra gondolni: ezek mind valós tényezők a jövőben.

Azt viszont nem lehet elvitatni, hogy emberi munkaerő nélkül még jó darabig nem boldogulnak majd a vállalatok, sőt, a vezetői kvalitásokra szintén nagy szükség lesz. A robotok és a mesterséges intelligencia azonban jelentős segítséget nyújthat a mindennapi munkában, ha azt az adott cég sikeresen integrálja a munkafolyamatokba.