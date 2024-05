Sára gyógyulásáért fogott össze Keszthely zenei közössége

Forrás: ZH

A kislány egy ritka betegségben szenved, emiatt izomzatának egy része túl feszes, más része viszont gyenge tónusú, ezért az úgynevezett nagy- és finomabb mozgások is fokozott erőt és koncentrációt, illetve rengeteg gyakorlást igényelnek tőle.

C. Tóth Zoltán, a Magyarok Nagyasszonya-templom kántora lapunknak elmondta, Sára júniusban lesz négyéves, s generalizált hypotóniával él. Emiatt elmaradt a mozgásfejlődésben és komplex fejlesztésre szorul, a gyógyulásához pedig speciális terápiára van szüksége, ami komoly anyagi tehet jelent a családnak.

Szülei mindent megtesznek azért, hogy gyermekük minél önállóbb életet élhessen, akinek története a Facebookon is nyomon követhető a Sári naplójában.

A hangversenyen iskolai és egyházi kórusok mellett Keszthely és a térség több kiváló előadója, zenetanára is fellép, s ott lesz a kislány és családja is. Ezt megelőzően, csütörtökön Zalaszántón tartottak hasonló programot, ami kiegészült egy jótékonysági sütivásárral. Ott zeneiskolás növendékek, alsós diákok, illetve az intézmény tanárai és vendégművészek játszottak s énekeltek.

C. Tóth Zoltán felidézte, Tobak Sára a Salve Regina Kórus egyik tagjának kislánya, akiért Keszthely teljes zenei közössége összefogott. A város kóruséletének ugyanis édesanyja is aktív tagja, aki több formációnak is részese volt.

Az érdeklődők, támogatók a helyszínen is segíthetnek adományaikkal, illetve a közösségi oldalon megtalálják a család számlaszámát, tette hozzá a Magyarok Nagyasszonya-templom orgonistája s kántora.