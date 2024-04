Az étteremlánc legújabb 302 négyzetméteres nagykanizsai egysége kapott elsőként Royal dizájnt hazánkban, melyben az új, letisztult belső terekben a föld színek modern berendezéssel párosulnak. Az étteremhez tartozó 90 négyzetméteres teraszon is elfogyaszthatják a vendégek rendeléseiket, ahol 58 ülőhely várja őket.

Fotó: Szakony Attila

A megnyitó ünnepségen Sümegi László, az üzemeltető Fusion Zrt. elnöke is szólt a sajtóhoz, valamint a partnerekhez. Elmondta: a BURGER KING® története 70 évre nyúlik vissza, amikor 1954-ben James McLamore és David Edgerton megalapította az első éttermet Floridában. Ők ketten voltak azok, akik megragadták a lehetőséget és egy olyan gyorséttermet hoztak létre, ahol elérhető árakon kiváló minőségű, tűzön grillezett 100 százalék marhahúsból készült burgereket szolgálnak fel vonzó és tiszta körülmények között a kedves vendégeknek.

- Globálisan több mint 18.700 étterme naponta közel 16 millió vásárló igényeit elégíti ki és ma is óránként körülbelül 275 burgert szolgálnak fel - folytatta Sümegi László. - Kiemelt partnerként 800 000 forinttal támogatják az április végi Nagykanizsa város napja rendezvényt. A nagykanizsai kedves vendégek nemcsak a kasszánál rendelhetnek, hanem két sávon az autós rendeléseket is igénybe vehetik, ahogy a BURGER KING® applikáción és az étteremben kihelyezett kioszkokon keresztül is és hamarosan elindul a házhozszállítás.

Az eseményen a Fusion Zrt. elnöke köszönetet mondott azoknak, akik részt vettek a közel 1 milliárd forintos beruházás megvalósításában köztük, dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselőnek, Moór Andrásnak és a Mensor Hungária Kft. fejlesztőcsapatának, Szabó Istvánnak, a Via Kanizsa Kft. vezérigazgatójának és Kendli Richárdnak, a Dél-zalai Víz és Csatornamű Zrt. vezérigazgatójának és Nagykanizsa önkormányzatának.

- A BURGER KING® most megnyíló üzletével egy világmárkával, egy brenddel Nagykanizsa szolgáltatási spektruma és palettája is színesedik - ezt már Balogh László, Nagykanizsa polgármestere mondta. - E mostani fejlesztéssel a belvárosunk szélesedik ki egy kicsit, kapcsolatot és hidat képezve a lakóövezetek irányába, átvezetve az Eötvös tér szabadidőparkját a forgalmasabb területek felé. Ezzel szervesebbé és egyenletesebbé válik az a kínálati folyosó, amely e városrészeket meghatározza és összeköti.