Erről Mikó-Baráth György, az alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt lapunknak. Elmondta: a parkban megjelölt hazai és az elszakított országrészeken található települések névtáblái az évek során már megkoptak, ezért volt szükség a cseréjükre. Ezt teljesen önerőből, illetve a támogatóik segítségével végezték el. A munkálatokat úgy időzítették, hogy a tavaszi-nyári szezonra, amikor több látogatót fogadnak, már az új névtáblák várják a parkba érkezőket.

- További fejlesztéseink is lesznek még ez évben – folytatta Mikó-Baráth György. – A Zala Vármegyei Civil Szolgáltató Központ segítségével, illetve Vigh László országgyűlési képviselő támogatói levelének köszönhetően sikerült pályázati úton pénzügyi forráshoz jutnunk a kilátónk cseréjéhez. Az új torony augusztus 24-i készül el, s egy nagyszabású program keretében avatjuk fel. A kilátó, ami a jelenleginél is magasabb lesz, Márton Áron erdélyi püspök nevét viseli majd, ezért egy őt ábrázoló egész alakos szoborral is bővítjük a parkot.

Szobor készül Márton Áronról, az erdélyi magyarság püspökéről

Mikó-Baráth György hozzátette: az 1896. augusztus 28-án született, s 1980-ig élt Márton Áron az erdélyi magyarság legnagyobb tiszteletnek örvendő katolikus püspöke volt, akire máig jó szívvel emlékeznek az elszakított országrészben élők. A néhai püspök Zalacsébre kerülő egész alakos szobrát Boa Endre Letenyén fafaragó népi iparművész készíti, akiknek számos alkotása látható már a Trianon emlékparkban. A szoboravató ünnepségre Márton Áron szülőfalujából is érkeznek vendégek, s az alapítvány ebben az időben fogadja azokat a gyimesbükki gyerekeket is, akiknek magyarországi nyaraltatását ők végzik. Az alapítvány másik nagy nyári rendezvénye a trianoni békediktátum évfordulójáról való megemlékezés lesz.

Megemlékezés a trianoni békediktátum évfordulójáról

- Miután a gyászos emlékű nap, június 4-e ez évben hétköznapra esik, ezért a megemlékezést a rá következő vasárnap, június 9-én tartjuk – folytatta Mikó-Baráth György. – Ennek szereplői a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével és Máté Péter-díjjal is kitüntetett Varga Miklós énekes, Rékasi Károly színművész, valamint a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei lesznek. Ezen a rendezvényen kerül sor az alapítványunk által meghirdetett, óvodás és általános iskolás korú gyermekeknek szóló, Az én hazám című képzőművészeti pályázat eredményhirdetésére és díjkiosztó ünnepségére is.