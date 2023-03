Zalakerámia ZTE KK - Szolnoki Olajbányász 79-78 (22-14, 26-26, 14-21, 17-17)

Zalaegerszeg, 1900 néző. Jv.: Kapitány, Farkas Kovács.

Zalakerámia ZTE KK: Trice 9/3, O'Reilly 24/9, Polster, Ostijic 12, Smith 17/3. Csere: Szalay, Keller I. 4/3, Rakicevic 5, Zsíros 3/3, Németh Á. 5. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Szolnok: Durham 11/3, Lukács, Williamson 15/3, Barnes 13/3, Subotic 8. Csere: Gavin 10/6, Pongó M. 2, Gliszki, Rudner 14/3. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

Kipontozódott: Barnes (40.).

A két csapat múltja és közös múltja gazdag emlékekben, és több, mint három évtizedes múltra nyúlik vissza. Megannyi nagy csatát lehetne felidézni, bajnoki döntőt, hogy aztán a ZTE KK eredményessége kissé visszafogottabbá váljon. Ebben a szezonban viszont az egerszegiek is élcsapattá léptek elő, hiszen az alapszakasz hajrájának kezdete előtt harmadik helyen állt Sebastjan Krasovec csapata, a Szolnok pedig másodikként érkezett Zalába. Az NB I A-csoport 22. fordulójának rangadója következett szombaton este Zalaegerszegen.

A kérdés persze az is volt, hogy a két és fél hetes bajnoki szünet esetleg mely csapat lendületét törhette meg, de erről hallani sem akartak egyik csapatnál. Mármint, hogy a lendület alábbhagyott, ráadásul a Zalakerámia Sportcsarnokban a hangulat is remek volt, hiszen szépen megteltek a lelátók. A klasszikus telt házról nem lehetett beszélni (ütközőzóna, vendégszektor), de szépen álltak körben még a karzaton is. Az első körben Szolnokon szoros találkozón a Tisza-partiak 84-80-ra legyőzték a ZTE KK-t. A feldobás előtt a kosárlabda-mérkőzésen is gyászszünettel emlékeztek meg a nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt Lendvai Miklósról, a ZTE FC korábbi játékosától, és Farkas Imréről, a Zalahús Zrt. egykori vezérigazgatójáról, aki a kosárlabda csapatnak is volt a névadó támogatja.

Fotós: Fehér Márk

Mindössze 8 másodperc telt el a játékból, amikor megszakadt a találkozó, hiszen az időmérőberendezés nem működött megfelelően. A csapatok ismét melegíteni kezdtek, majd tíz perc eltelte után folytatódhatott a mérkőzés. Szép lassan melegedtek be a csapatok, de az látszott, hogy alaposan felkészültek egymásból. A ZTE KK jött ki jobban a kölcsönös erőfelmérésből (19-10), amire szolnoki időkérés volt a válasz. A szolnokiak kellően feszültté is váltak, reklamáltak egy-egy ítéletnél, Subotic kapott technikait, amit kihasznált a hazai csapat. Igaz, többet is kihozhatott volna belőle (22-14), de azért ezzel sem kellett elégedetlennek lenni. Agresszívebb játékra állt át a Szolnok, keményen támadták a labdás embert, Zsíros hármasa a legjobbkor akadt be, aztán Németh Ákos tört be a palánk alá: kettő plusz egy (36-23). Szépen csinálta a sérülése után visszatérő Németh. Viszont a Szolnok bizonyította, hogy ellene nem lehet kihagyás, és pillanatok alatt visszajött 5 pontra. Egerszegi szempontból szerencsés volt, hogy lett rá válasz (48-40).

A második félidőre az lehetett a kérdés, hogy a Szolnok képes lesz-e ritmust váltani, ugyanis az első játékrészt szinte végig a ZTE KK irányította és mindenre volt válasza. A második félidőben is, hiszen vezetett a ZTE KK (53-44), de Pongó és O'Reilly sportszerűtlen hibája után egyértelműen a zalaiak vesztettek ritmust. Maga a kis kakaskodás szót sem érdemelt volna, de miután kiosztották a hibákat, hazai oldalon lett úrra a kapkodás. O' Reilly egy hármassal "nyugtatta meg" magát, viszont csapata nem jött ki a hullámvölgyből , így a Szolnok már ott loholt a nyakán, sőt Pongó kosarával át is vette a vezetést (58-59). Talán az első öt percben volt utoljára az előny a Tisza-partiaknál. Innentől lett még élesebb a rangadó, a zalaiak az utolsó tíz perc előtt minimális különbséggel vezettek (62-61). Abszolút kétesélyes volt a találkozó végkimenetele. A Szolnok ellépett öt ponttal (63-68), a ZTE KK viszont nem tört meg. Smith zsákolása, O'Reilly hármasa, majd Ostojic labdaszerzése és duplája volt a "képlete" annak, hogy a ZTE KK újra 73-69-re vezethetett. Még egyik csapat sem került bónuszba, így nem járt minden fault után büntető, vagyis törekedni kellett a mezőnykosarakra. Az idegek harca következett (77-75) és alig volt már vissza két perc a találkozóból, aztán csak fél perc, amikor Gavin dobott triplát (79-78). Aztán a ZTE kivédekezett egy akciót, s ekkor dőlt el, hogy a ZTE KK nyeri a rangadót.

Méghozzá megérdemelten, hiszen a találkozó nagy részében vezetett és amikor kellett a végén is volt válasza a Szolnoknak.