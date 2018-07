Akkora verekedés volt a kosármeccsen, mint egy Van Damme-filmben (videó)

Tömegverekedés tört ki a pályán a Fülöp-szigetek - Ausztrália férfi kosárlabda világbajnoki selejtező során.

A botrány a harmadik negyedben kezdődött a Manila közelében található Ciudad de Victoriában rendezett hétfői összecsapáson. A vendégeket erősítő Chris Gouldingot durván lekönyökölte az ellenfele, mire Daniel Kickert társa védelmére kelt, és kiütéssel a földre terített egy hazai játékost. A pályán lévők erre egymásnak estek, hamarosan a kispadon ülő csereemberek és edzők is beszálltak, az NBA-s Thon Maker felugorva hatalmas rúgásokat mutatott be, a földön fekvő Gouldingot megtaposták, miközben a nézők székeket hajigáltak be.

A vendégcsapat később csak a manilai nagykövetség munkatársainak segítségével tudta elhagyni a csarnokot, és tért vissza a szálláshelyére.

A játékvezetők 13 kosarast, köztük négy ausztrált kiállítottak. A találkozót Ausztrália nyerte meg 79-48-ra.

Nézzük meg más szögből, lassítva is:

