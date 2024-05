Kedden a zalaegerszegi helyszínen tartottak tájékoztatót a bruttó 136 millió forintba kerülő beruházásról, amelyet a térség nagyon jelentős fejlesztésének nevezett Balaicz Zoltán polgármester, hiszen a Kovács Károly városépítő programban zajló munkálatok részeként a szennyvízcsatorna-hálózat egy része is megújul. A csapadék elvezetése érdekében négy új víznyelőakna épül, 18 esetében pedig tisztítás, a fedlap, illetve a rács cseréje történik meg. Mindez nemcsak a társasházak lakóit fogja szolgálni, hiszen a tömbbelső szomszédságában található a mindig sok érdeklődőt vonzó Bóbita játszótér is, emelte ki.

A társasházak negyven évvel ezelőtt épültek meg, és környezetükben azóta nagyobb felújítás nem történt, fűzte hozzá Orosz Ferencné, a településrész önkormányzati képviselője. A járművek száma azóta megnőtt, sokan érkeznek gépkocsival a játszótérre is, ezért különösen fontos, hogy bővül a parkolóhelyek száma a nyár végéig tartó beruházásban.

Ennek részeként a társasházak előtti utakat 242 méter hosszban és 5-5,5 méter szélességben újítják fel, árulta el Szak Tibor, a polgármesteri hivatal út- és közműépítési csoportvezetője. Az eddigi rendezetlen párhuzamos parkolás helyett merőleges beállású várakozóhelyek épülnek, és így tíz gépkocsival több fér el, tette hozzá.