ZTE FC: magyar lesz az edző

A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata továbbra is keresi Márton Gábor utódját, akit szerdán kineveztek a Fehérvár FC vezetőedzőjének. Az egerszegiek úgy tervezték, hogy akár már csütörtökön megnevezhetik az új trénert, de még zajlanak az egyeztetések. Viszont leigazolták Vass Patrikot az MTK-tól.

Szerdán már nem keltett meglepetést, hogy Márton Gábor lesz a Fehérvár FC vezetőedzője, erre az időpontra mindenki kész tényként könyvelte el, hogy a ZTE FC-vel tavasszal sikeresen szerepelt szakvezető elfogadja a Vidi ajánlatát. A csütörtöki, fehérvári sajtótájékoztatón a szakember (akinek amúgy lejárt a szerződése a szezon végén Egerszegen) úgy fogalmazott, hogy hirtelen jött számára a felkérés, és el is kellett gondolkodnia, de úgy véli, meg tudja oldani a feladatot. Szerinte a helyzet hasonló lesz, mint volt Zalában, vagyis mérkőzéseket kell nyerni… Újságírói kérdésre azt válaszolta: a játékoskeret kialakítása Kovács Zoltán sportigazgató feladata is, de egyelőre nincs tervben, hogy Egerszegről bárkit elvigyenek. Kivéve persze Bolla Bendegúzt és Tamás Krisztiánt, akik kölcsönben szerepeltek itt és visszatértek a fehérváriakhoz. És a ZTE erőnléti edzője, Victor Moore szintén megy Székesfehérvárra.

Közben idehaza újabb érkezőt jelentett be a ZTE FC: a legutóbb az MTK Hungária csapatában játszó 27 éves középpályás, Vass Patrik a kék-fehéreknél folytatja.

Új szakvezetőjét azonban nem nevezte meg tegnap a zalai klub. Közben a sajtóban újabb nevek jelentek meg, külföldiek is (például Nebojsa Vignjevic), Végh Gábor, a ZTE tulajdonosa viszont ha nem is nevetett ezeken, de pontosította korábbi, nálunk is megjelent mondatatait.

– Magyar edzője lesz a csapatnak, aki itt is született – hallottuk a tulajdonostól. – Tárgyalunk, és nagyon szeretném, ha pénteken végre bejelenthetnénk az új edzőt, de inkább azt mondom, hogy a héten legyen meg. Játékosok igazolása terén is a jövő héten gyorsulnak majd fel az események, hiszen a csapat huszadikán kezdi meg a felkészülést.

Kár lenne találgatni, hogy mely szakemberek esélyesek a zalai kispadra. Bár az elhangzott nyilatkozatok alapján (fiatal, de már tapasztalt, NB I-es múlttal is rendelkező szakember) mondjuk Horváth Ferenc is beleillik a képbe. Akinek a neve érdekes módon a csütörtöki, fehérvári sajtótájékoztatón is elhangzott. Kovács Zoltán, a fehérváriak sportigazgatója beszélt erről, amikor azt firtatták, hogy az utóbbi években jobbára külföldi edzői voltak a Vidinek. Kovács megjegyezte, hogy pár éven belül Márton Gábor lesz a második magyar edző, akivel ő együtt dolgozhat, előtte Horváth Ferenc volt (2016) az az edző, akivel ezüstöt szereztek, és szerinte ő is jó munkát végzett a csapatnál.

Mintha a trend most ez irányba haladna az NB I-ben: pár napon belül Bódog Tamás lett a Kispest, Supka Attila a Kisvárda, Márton Gábor pedig a Fehérvár FC szakvezetője.

Most már csak azt kellene tudni, hogy ki lesz a ZTE edzője…