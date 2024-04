Pályázatot intéztek a diákokhoz, saját verseket várva tőlük, amiket szakmai zsűri és a tanulói közönség is értékelhetett. A kezdeményezés jelentőségét az adja, hogy ebben a középiskolában elsősorban faipari, egészségügyi és kisgyermekgondozói hivatásra készülnek a fiatalok, e pályák közül a gyerekverseken keresztül az utóbbi állhat közelebb a lírához. A vártnál is kedvezőbb fogadtatásra talált a költészet napi akció, kiderült, a tizenévesek maguknak, szűkebb környezetüknek írnak verseket, foglalkoztatja őket a világ minden történése, benne persze a saját életükre is keresik a válaszokat, akár a lírán keresztül is.

Szőke Kata díjnyertes verse

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

- Idén a versíró pályázattal azért próbálkoztunk a kollégákkal, mert látjuk, hogy a gyerekek a szavalóversenyeken saját versekkel is jelentkeztek, nyitottak, gondolataik, érzelmeik kifejezésére használják a költészetet - mondta Szekér Zsuzsanna irodalomtanár. - A legbátrabbak küldtek írásokat a jeligés pályázatra, s amikor kikerültek a folyosói táblára a versek, a diákok folyamatosan olvasták őket. Ez a látvány nekünk is élmény volt. Bennünket is megdöbbentett az a mélység, ami a versekből kiolvasható volt, a diákok átgondolják a körülöttük zajló történéseket, a saját mély érzelmeikről is tudósítanak, megvan bennük az önkifejezési vágy, az útkeresés, az alkotás révén kiemelődnek a hétköznapokból. A pályázat kísérő programja során a diákjainkból alakult Agave zenekar adott elő megzenésített verseket, köztük Gaál Zsuzska kolléganőnk költeményeit is. A szakképzési centrum jutalomkönyvekkel járult hozzá a pályázathoz, ahogy Gaál Zsuzska is, aki édesapja és saját kötetéből is ajándékozott. Szeretnénk jövőre a szakképzési centrum iskoláira kiterjeszteni a versírói pályázatot.

A közönségdíjat Dancs Barbara alkotása nyerte el

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A deákos tanárokat is jó érzéssel tölti el az ötlet sikere, a gyerekek bizalma, a rájuk figyelés iránti igényük motiválja őket.

- Jó iskola az, ahol a gyerek jól érzi magát - tette hozzá Szekér Zsuzsa.

Az ötletgazdák között volt Radics Laura, aki szintén irodalmat tanít a Deákban:

- Órákon is igyekszünk a kreatív írásra időt fordítani, de idő kell ahhoz, hogy megnyíljanak, kiderüljön, írnak ők verseket. Ismerve a gyerekek problémáit, nem lepett meg a témaválasztás, ami összekapcsolható egy-egy, őket különösen megérintő költői életművel. Úgy látom, most Petőfi, József Attila, Dsida Jenő és Kosztolányi érinti meg a diákjainkat, bár főleg kortárs magyar sikerregényeket olvasnak.

A versíró diákok közül Horváth Petrával is volt módunk találkozni, aki megörült a lehetőségnek.

- Az elején a szomorúság ihletett meg engem, de már vidámabbak is születnek - mondta Petra, hozzátéve, nem félt megmutatni személyisége ebbéli vonásait a társai előtt.

A zsűrinek legjobban Szőke Kata Csillagok útja című verse tetszett, míg a közönségdíjat Dancs Barbara nyerte el Farkas dala című versével.

-Én nem nagyon szoktam írni, igazából ez az első versem, a barátnőim és a tanárom is biztatott, örültem, hogy tetszett, születtek is újabbak, de egyelőre az íróasztal fióknak írok - hallhattam Barbarától.

Kvárta Marcell Dominik két éve írogat a párja hatására, a barátok, tanárok, szülők, könyvtárosok figyeltek fel a gondolkodásmódjára, bár az írást egyelőre kikapcsolódásnak használja, ki is írja néha magából az őt foglalkoztató filozófiai kérdéseket.

- Ez persze nem homályos elvontságot jelent, nekem fontos, hogy érthető legyen, amit írok - mondta a tanári pályára készülő Marcell, akinek Závada Péter, Dsida Jenő mellett Örkény István a kedvence.