Mindezt Fülöp Áron Márton kertészmérnök mondta lapunknak, aki évek óta meghatározó szerepet tölt be a zalai piacon. Az elmúlt évben Zalaegerszegen megrendezett epernapon a vásárlók az általa termelt gyümölcsöt találták a legízletesebbnek. Véleménye szerint mindez a jó fajtaválasztásnak is köszönhető.

A szabadföldi eper szezonja Zalában nagyjából négy hétig tart

Fotó: Gyuricza Ferenc

A clery érik be a leghamarabb

- Háromféle eprem van, ezek közül a clery érik be a leghamarabb – magyarázta. – Míg tavaly az akkori hűvösebb időjárás miatt körülbelül tíz napot késett a szabadföldi eperszezon, idén a sokkal hamarabb jött melegnek köszönhetően a sokévi átlaghoz képest mintegy két héttel korábban kezdhettük meg a szüretet. Az eper persze már jóval korábban, április elején megjelent az üzletekben és a piacokon, ám az még vagy importból, vagy fűtött fóliákból származott.

A fagykár idén nem sújtja az epertermést

A fiatal kertészmérnök azt mondja: az ország különböző területein sem egyszerre érik a gyümölcs. A déli megyékben néhány nappal, akár egy héttel korábban is lehet már szedni, mint Zalában. Nálunk pár napja kezdett el nagyobb mennyiségben beérni.

- Zalában a fóliás eper nem igazán jellemző, itt főleg szabadföldi ültetvények vannak – folytatta. – Az idei év eddig kedvezően alakult, fagykárunk szerencsére nem volt, az gyakorlatilag már ki is zárható, ezért az átlagosnál több termésre számítunk. A sok csapadék ugyan még árthat a gyümölcsnek, főleg akkor, ha több napon át folyamatosan esik, mert az esős-párás időjárás melegágya a szőlő mellett az epret is megtámadó szürkerothadásnak. Az a szemerkélő eső viszont, amivel szerdán szembesültünk, nem tesz kárt benne.

Az árak nem változtak tavaly óta

Fülöp Áron Márton azt mondja: a szabadföldi eper szezonja Zalában nagyjából négy hétig tart. Május végéig tehát biztosan lesz még eper, de akár június elején is lehet még. Most még viszonylag kevesebb van, de napokon belül nagyobb mennyiségben érik be a gyümölcs, aminek az ára nagyjából megfelel a tavalyinak.

- Aki befőző epret szeretne vásárolni, annak azt tanácsolom, várjon még egy-két hetet – teszi hozzá. – A szezon elején ugyanis mindig magasabb az ár, de ahogy nő a kínálat, vagyis amikor már nagyobb mennyiségben jelenik meg a piacon a gyümölcs, úgy olcsóbban is hozzá tudnak jutni a vásárlók.

Az őstermelő mindezt konkrét számokkal is alátámasztja. A magasabb költséggel megtermelt fűtött fóliás eper ára 4-6 ezer forint volt kilogrammonként. A hideg fóliásé 3-4 ezer volt, míg a szabadföldi eper jelenleg körülbelül két-, két és félezer forintért kapható. Az ár természetesen függ a minőségtől, ez az első osztályú, helyi termelőktől származó, zamatos ízű eperre értendő.