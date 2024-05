Ezt a pénzt azonban nem arra költötték el, amire az országnak igazán szükség lett volna. Egyebek mellett ezt fogalmazta meg Góra Balázs önkormányzati képviselő, a Tiéd a Város Egyesület polgármesterjelöltje az Európa napja alkalmából csütörtökön délután a megyeszékhelyi Európa téren tartott rendezvényen. Mint rámutatott, az uniós hatóságok azt is megállapították, hogy az elmúlt években a támogatásokból finanszírozott beruházásokat legalább 50 százalékkal túlárazva számolták el hazánkban. Az unió pénzét arra is használta a magyar kormány, hogy olcsó munkaerőt kereső külföldi befektetőknek teremtsen kedvező feltételeket, és olyan gyárak telepedjenek hazánkba, amelyeket máshol nem fogadnak be, mondta. Mindezek egyik következménye, hogy míg 2004-ben, csatlakozásunk idején gazdasági fejlettségünk alapján a 19. helyet foglaltuk el az unióban, jelenleg országunk a 26., csak Bulgária áll mögöttünk. Hozzátette: erre is gondolni kell, amikor az európai parlamenti választáson leadjuk szavazatainkat.