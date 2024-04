A Katona József Színház oszlopos tagja az egyik legfoglalkoztatottabb filmszínész, aki olyan nagy sikerű mozikból lehet ismerős, mint a Made in Hungária, az Állítsátok meg Terézanyut, vagy a Szezon, de a televízió képernyőjén is rendszeresen találkozhattunk vele a Munkaügyek és A tanár című sorozatokban. Elek Ferenc most a Svenk stábjának adott interjút, melyben sorra vette szívének legkedvesebb szerepeit.

Elek Ferenc: komikumom története

A színész elsőként a Köntörfalak című 2009-es kamaradrámát emelte ki, amit Dyga Zsombor rendezett, és a filmszemlén a rendező mellett a legjobb színész díját is elnyerte. Elek Ferenc mégsem csak a díj miatt büszke a filmre, hanem azért, mert nagy lehetőség volt számára, hogy egy komolyabb szerepben is megmutassa magát.

Engem az alkatom eléggé predesztinál arra, hogy miket játsszak, és ez rendben is van. Valószínűleg nem én leszek a hősszerelmes, de ez így oké. Úgyhogy ez egy nagyon nagyon nagy lehetőség volt.

Nem ez volt egyébként az első alkalom, hogy a színészt Dyga Zsombor instruálta a kamera előtt, Elek Ferenc a 2000-es évek elejének lakótelepi miliőjében játszódó Tesóban is hálás szerepet kapott, ami az évtized egyik legjobb, mégis méltatlanul kevés figyelmet kapott generációs filmje.