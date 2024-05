Ezt jelentette be Keresztes Csaba, az ellenzéki választási szövetség polgármesterjelöltje csütörtökön a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette, az 1. számú választókerületben visszalépett jelöltjük, mert úgy látják, hogy az az egyesületi színekben induló jelölt, aki 2019-ben is megmérette magát, és második helyen végzett, most is jobb eredményt érhet el a koalíciónál. Ezért a választóktól az ő támogatását kérik, tette hozzá. A következő hetekben megismertetik választási programjukat, az erről szóló tájékoztatókat már terjesztik szórólapokon, mondta.

Békési Tamás, a koalíció képviselőjelöltje, történelemtanár Európa napjáról, május 9-éről szólt. Mint felidézte, ezen a napon, 1950-ben Robert Schuman luxemburgi születésű, német nemzetiségű francia külügyminiszter tárta a világ elé tervét az európai államok gazdasági együttműködésére. Ez a nyilatkozat tekinthető az Európai Unió kialakulásához vezető út kezdetének.