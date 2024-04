Egy fiatalember hosszú szűrben délcegen dacolt a hideg széllel, s hogy jobb legyen a hangulat, dudaszóval derítette jobb kedvre a jelenlévőket…

- Nem fázik? Ez a szűr véd a hideg ellen is? – szólítottuk meg, s meg is emeltük a vállon lógó szűr ujját, hogy tapinthassuk az erős anyagot. A ruha ujja olyan nehéz volt, hogy rá is csodálkoztunk, s kérdőn néztünk a legényre, aki nevetve előhúzott egy üveg pálinkát az öltözékéből, és azt mondta:

- Sok jó dolgot rejt ez a szűr, minden elfér benne – árulta el Sinkovics Kristóf, akiről kiderült, hogy néptáncot tanul Pápán, s hamarosan láthattuk is nyitótáncát a délutáni programon.

Sinkovics Kristóf dudával

Fotó: Győrffy István

Az idén, immár harmadik alkalommal csatlakozott Zalavár a népviselet napjához, amelyet április 21-én, vasárnap rendeztek országszerte. Az idén száznál is többen jelezték szándékukat, hogy magukra öltik népviseletüket, vagy annak egy darabját, hogy megmutassák hagyományaikat, népi értékeiket azért is, hogy ezeket ismerjék meg gyermekeik is. Ebben a rossz időben jóval többen voltak, mint tavaly, most alig fért el a sokadalom a templom előtt, míg egy éve felfértek a résztvevők az épület lépcsőjére.

Népviseletes sokadalom a zalavári templom előtt

Fotó: Győrffy István

A fotózkodás után a község művelődési házának tágas nagytermében, Mohácsi Nikoletta műsorvezető közreműködésével, számos fellépővel folytatódott a program, ahol Lucz József polgármester és Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A polgármester átadta a falu rajzpályázatán nyertesek okleveleit, illetve a résztvevő csoportok ajándékait, s következett Sinkovics Kristóf nagy tetszést aratott nyitótánca. A továbbiakban bemutatkoztak a zalavári óvodások, a Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport, Nagykanizsáról a Gyöngyvirág néptáncosok, őket a Zalamerenyei népdalkör követte műsorával. Pajzán mesékkel szórakoztatta a közönséget Kovács Andrea népi mesemondó, s végezetül megnézhették a jelenlévők Galgóczi Erzsébet: A használt koporsó című darabját a szentgyörgyvölgyi színjátszók Vastaps társulata előadásában. Ezzel a darabbal képviselte nagy sikerrel a társulat Zala vármegyét az idén Budapesten a Nemzeti Színházban a kilencedik országos Pajtaszínházi Szemlén.

Zalamerenyei hölgyek a színpadon

Fotó: Győrffy István

Hétfőn, az „Alkotóműhelytől a népviselet napja fesztiválig” program szakmai nappal folyatódott, amikor is közművelődési szakembereknek, polgármestereknek volt szakmai diskurzus a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Vármegyei Igazgatósága szervezésében.