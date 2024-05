A kivételes vendégek ezúttal a Hadak útján hadtörténeti előadássorozat keretében látogattak Nagykanizsára. Bár vezetéknevük ugyanaz, csak névrokonok, érdeklődésük kapcsolja össze őket. Az előadók a hősök megismerését a szívén viselő Huszár András amatőr történelemkutató jóvoltából juthattak el Nagykanizsára.

Látványos kép Az ifjú oroszlán című képregénykötetből

A diákoknak szóló előadáson a Batthyány-gimnázium és a Zrínyi-iskola tanulói, valamint a Zsigmondy-technikum kadétjai és kísérőtanáraik élő történelemóra keretében ismerhették meg a mindössze 23 éves korában hősi halált halt Molnár László vadászpilótát. A Sopronban élő és a civil életben ügyvédként dolgozó dr. Pozsgay Péter rávilágított, hogy Molnár László sem hősként született. Ő is hús-vér ember volt, akit diákként kiváló tanulmányi eredményei, a sportok iránti szeretete és olykor csínytevések jellemeztek. Miután Molnár felvételt nyert a légierő kötelékébe, minden alkalmat megragadott, hogy repülhessen és türelmetlenül várta első bevetését a keleti fronton. Tehetsége és a legnehezebb helyzetekben tanúsított kivételes bátorsága miatt emelkedett ki társai közül, vált hőssé és követendő példaképpé a mai fiatalok számára is.

Részlet Pozsgay Gyula képregényéből

A két képregénykötetet jegyző Pozsgay Gyula művei a második világháborúban játszódnak. A nagyapja rendkívüli légi harcát megörökítő Az Öreg Tigris, valamint a vitéz nemes Molnár László főhadnagy életéről szóló Az ifjú Oroszlán nemcsak itthon, de Franciaországban és Hollandiában is nagy sikert aratott. A tatabányai grafikus megmutatta műveit a diákoknak, akik ezáltal még jobban megismerhették a szemben álló felek bombázóit, illetve vadászrepülőgépeit, miközben az előadó a magyar pilóták hősies harcairól mesélt, amelyeket a szövetséges kötelékek ellen vívtak.

Részlet Pozsgay Gyula képregényéből

- Volt olyan alkalom, hogy Molnár László egymaga vette fel a harcot 30 szovjet géppel, de az sem volt ritka, hogy az amerikaik még ennél is nyomasztóbb túlerőben voltak - mesélte. - A magyar pilóták azonban nem hátráltak meg, ráadásul miután a harcok elérték Magyarország területét, már a szülőföld védelmében repültek. Tisztában voltak vele, hogy minden egyes általuk lelőtt szövetséges bombázóval és vadászgéppel az ellenséget gyengítik és magyar életeket óvnak meg.

Részlet Pozsgay Gyula képregényéből

A felnőtt érdeklődők a Halis-könyvtárban gyűltek össze, hogy szintén megismerjék a vadászpilóta hőstetteit. A szervező, Huszár András köszöntötte a jelenlévőket és kifejtette, hogy a bátor vadászpilóta személye mennyire különleges számára. Két éve például a kezdeményezésére indult közadakozásból emléktáblát állítottak Sopronban vitéz nemes Molnár László főhadnagy tiszteletére. Kiemelte Somogyvári Csaba elkötelezettségét, akinek önzetlen támogatása nélkül nem valósulhatnának meg az előadások.

Dr. Pozsgay Péter rávilágított, mennyire szerencsés az utókor, mivel sok hiteles forrás maradt fenn vitéz nemes Molnár Lászlóról.

- Rendszeresen írt leveleket szüleinek, illetve kiképzőjének, amelyekben részletesen elmesélte légi harcait - mondta. - Számos fotó is van róla, hiszen nagypolgári családból származott. Továbbá akkoriban a pilóták köztiszteletben álló személyeknek számítottak, akikről az újságok is gyakran cikkeztek. Erre rá is szolgált az Oroszlán becenévre hallgató Molnár László, hiszen egyedüli magyar vadászpilótaként egyetlen bevetés során négy ellenséges gépet lőtt le. Utolsó bevetéséről sajnálatos módon nem tért vissza. Hősi halála pillanatában ő volt a legeredményesebb magyar vadászpilóta; kimagaslóan vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül posztumusz a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet adományozták részére, amely kitüntetést mindössze 22 magyar és 1 német katonatiszt érdemele ki a második világháborúban.

Részlet Pozsgay Gyula képregényéből

Ezt követően Pozsgay Gyula a szemben álló felek céljait ismertette. Elmondta: a magyar és német vadászrepülőgépek elsődleges célpontjai a szövetséges bombázók voltak, de mivel ezek maguk is komoly tűzerővel rendelkeztek, olyan fegyver kellett ellenük, amely rövid idő alatt képes jelentős károkat okozni. Nagy kaliberű gépágyújuk biztosította számukra ezt, mivel ebből már néhány jól irányzott lövés is elegendő lehetett egy négymotoros nehézbombázó megsemmisítéséhez. Az amerikai bombázókat kísérő vadászgépek célja pontosan ennek megakadályozása volt, így fegyverzetük javarészt géppuskákból állt, hiszen ezek is elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy súlyos károkat okozzanak a támadó magyar és német vadászgépekben.

Részlet Pozsgay Gyula képregényéből

- Egyenlőtlen küzdelem volt - fűzte hozzá. - Az ellenséges erők mindig hatalmas számbeli és a háború utolsó szakaszában már technikai fölényben is voltak. De a magyar pilóták nem rettentek meg a veszélytől és sok esetben az utolsó töltényig harcoltak, esküjükhöz híven, a hazáért mindhalálig! Mindegyik Puma pilóta hihetetlen hős volt!

A helyszínen az Oroszlán a pumák között című könyvet kínálták, amely vitéz nemes Molnár László főhadnagy életét mutatja be. Pozsgay Gyula képregénykötetéből is több példány talált gazdára, amelyet az alkotó dedikált, sőt kérésre örömmel illusztrált is. Érdekességképpen az érdeklődők megtekinthették a hős vadászpilóta lezuhant gépének egyes darabjait, amelyek közül a magassági kormány hátsó része rendkívül jó állapotban maradt fenn.