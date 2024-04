A szerdai, végletekig izgalmas DEAC elleni negyeddöntő után csütörtökre pihenőnapot kaptak a zalai játékosok, pénteken kora délután találkoztak először. Matthias Zollnerrel, az együttes szakvezetőjével ezt megelőzően találkoztunk és kérdeztük az előkészületekről és persze arról is, milyen elvárásai vannak az elkövetkező meccseikre.

– Ebben a két napban a felfrissülésre fókuszáltunk – mondta el először is a Zalakerámia ZTE KK német szakvezetője. – Nyolc nap alatt négy meccset játszottunk, ami eléggé kimerítő volt. Edzés nem volt, de akinek szüksége volt rá, kezelést kapott, s volt, akinek masszásra volt szüksége. Szóval igyekeztünk felépülni. Ma pedig elemzéssel kezdünk, ami két részből áll. Előbb elemezzük a DEAC elleni utolsó meccsünket, majd rátérünk a következő ellenfél, a Falco KC játékának elemzésére.

Amikor megkérdeztük, hogy számít-e majd az a tény, hogy márciusban Zalaegerszegen sikerült legyőznie csapatának a Falco KC-t, a szakvezető határozottan válaszolt.

– Semmit nem jelent ez most, hiszen egy új párharc kezdődik nulla-nulláról - mondta Matthias Zollner. – Minden sorozat egy új szakasz, nekünk az erősségeinkre kell összpontosítani, hogy azokat minél jobban kihasználjuk. A Falco KC természetesen egy nagyon jó együttes, tapasztalt és remek játékosokból áll. Mély rotációval rendelkezik, és az is biztos, hogy kicsivel biztosan pihentebb lesz nálunk... Nekünk viszont ambiciózusnak kell lennünk, és hinni magunkban. Továbbra is azt várom, hogy minden meccsen százszázalékot adjunk ki magunkból és mindig arra törekedjünk, hogy jobbak legyünk annál, mint amilyenek tegnap voltunk. Harcolni kell, hogy három után legyen negyedik, vagy ötödik meccs is. Minden tekintetben jó mérkőzéseket várok ettől a sorozattól.

A Falco KC Szombathely – Zalakerámia ZTE KK elődöntő pontos menetrendje 1. mérkőzés. Április 27., szombat, 19.00: Falco KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK. 2. mérkőzés. Április 30., kedd, 18.00: ZTE KK - Falco-KC. 3. mérkőzés. Május 3., péntek, 18.00: Falco KC– ZTE KK. 4. mérkőzés (amennyiben szükséges). Május 6., hétfő, 18.00: ZTE KK–Falco KC. 5. mérkőzés (amennyiben szükséges). Május 8., szerda, 18.00: Falco KC–ZTE KK.

Arra a kérdésre, hogy a hangulat mennyire ragadhatja majd el a csapatokat, Matthias Zollner így válaszolt:

– Egészen biztosan fergeteges lesz a hangulat már az első találkozón is. Magyarország nyugati fele a kosárlabdázás igazi otthonának tekinthető. Körmend, Szombathely, Zalaegerszeg és Sopron is ide sorolható. Máshol ilyen atmoszférát nem tapasztaltam sehol, úgyhogy ez az elődöntő garantáltan a kiváló hangulatról is szól majd.

A szombati meccsre szinte minden jegy elkelt, így a vendégszektor is megtelhet.

Perl Zoltán: ilyen szinten már nincs lefutott meccs

– Nehéz, kiegyensúlyozott, kemény párharcra számítok – vezette fel a Falco–ZTE elődöntőt a szombathelyi együttes csapatkapitánya, Perl Zoltán. – Azt pedig nehéz előzetesen megjósolni, hogy melyik csapat van jobb állapotban: a ZTE ugye mérkőzésből, lendületből, friss sikerélménnyel a háta mögött érkezik Szombathelyre, míg mi pihentebbek vagyunk, de hiányzik a meccsritmus. Igyekeztünk tanulni a legutóbbi ZTE elleni mérkőzésből, amikor simán kikaptunk Egerszegen. Ellenfelünk agresszívan, magasan védekezik. Nagyon erős palánk alatt, két minőségi centerrel rendelkezik. Az amerikai kisemberek pedig jól bontják a védelmet, jól egy-egyeznek, jól dobnak. Egerszegen sok pontot kaptunk gyors leindításból, támadó lepattanókból és egy az egy elleni szituációkból – amit most el akarunk kerülni. Fizikálisan rendben vagyunk, jó a hangulat az öltözőben, motiváltan várjuk a meccset, mindenki harcra kész – természetesen szeretnénk győzelemmel nyitni az elődöntőt. De koncentráltan, higgadtan, csapatként kell játszanunk, mert egy Falco–ZTE mindig kiélezett – ráadásul ilyen szinten már nincsen lefutott meccs.