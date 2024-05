Erről maga az érintett számolt be hétfői sajtótájékoztatóján. Emlékeztetett rá: az Együtt Zalalövőért csoport közvetlenül a 2019-es önkormányzati választások előtt alakult lokálpatrióta elkötelezettségű, magas szintű szakmai tudással rendelkező személyekből, és többek között ennek is köszönhetően a csoport tagjai szinte kivétel nélkül elnyerték a választók bizalmát. A képviselőtársai közül ketten úgy döntöttek, hogy a 2024-es választáson már nem kívánnak indulni, így a jelenleg is képviselő általános iskolai tanár Herczeg Imre, a vállalkozó Szabó Tibor, illetve az agrármérnök és mérlegképes könyvelő végzettséggel is rendelkező Vertetics László mellé új tagként Kovács Krisztián vállalkozó, a vízügyi igazgatóság munkatársa, valamint Végh József áramhálózati szakértő, villamosmérnök csatlakozott.

– Az Együtt Zalalövőért csapat tagjai különböző szakterületeken dolgoznak és többféle korosztályt képviselnek – mondta Gyarmati Antal. – A sokoldalú társaság jelöltjei a munkájuk során és a civil életben szerzett tudásukkal, tapasztalataikkal kívánják segíteni az önkormányzat munkáját, mindenkor előtérbe helyezve a város és lakóinak érdekeit. Amennyiben a választópolgárok jóvoltából a következő öt évre is bizalmat kapunk, úgy kellő megfontoltsággal, tisztességgel és becsülettel kívánunk Zalalövő fejlődéséért dolgozni.