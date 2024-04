Bécsben, a Sporthalle Brigittenauban rendezett kadet és junior férfi kard versenyen szlovén, osztrák és lengyel vívók mellett Bander László egyedüli magyarként vett részt a megmérettetésen. A nagy létszámú mezőny miatt igencsak fárasztó nap volt ez mindenki számára. Az NTE 1866 kardozója a két korosztályban összesen 20 csoportmeccset és 4 tábla csörtét vívott. Elsőéves kadetként a korosztályában a legjobb nyolc közé került, végül hatodikként zárt. Az idősebbeknél, azaz a junioroknál már a fáradtsággal is megküzdve szintén a legjobb nyolc közé jutott és itt is hatodik lett.

Másnap U23-as európai körversenyt rendeztek ugyanitt 13 nemzet részvételével, és Bander László itt is indult. A kanizsai vívónak 16 évesen a mezőny második legfiatalabb tagjaként - a csoportkörben elért eredményei alapján - a 32-be jutásért nem kellett vívnia, utána viszont a nála öt évvel idősebb vívóval már nem bírt a 16-ba kerülésért, végül a 24. helyen zárt.

Tóth Tamás Tibor edző mellett helyi segítséget is kapott a fiatal kanizsai kardozó, ugyanis Somoskeőy Péter egykori kanizsai vívóként most már Ausztriában edzősködik és saját tanítványai mellett Bander Lászlónak is tudott pár hasznos tanácsot adni - tudtuk meg a kanizsai klubtól.