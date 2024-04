A térség községeiben működő iskolák alsó tagozatosainak szóló éneklési lehetőség kezdetektől zalai népdalok előadását kéri a résztvevőktől. A magas színvonalat jelzi, hogy ma már minősítő versennyé vált a 25 éve Pusztaszentlászlón indult megmérettetés. Idén több mint 80 kisdiák készült fel az Aprók dalára, így két zsűri értékelt: Ifj. Horváth Károly népzenész és Csordásné Fülöp Edit mesterpedagógus, énektanár vezetésével. Ifj. Horváth Károly a kezdetektől segíti az Aprók dala versenyt, amelynek első zsűrielnöke még Vajda József legendás népdalgyűjtő pedagógus volt. A dalok kiválasztásában s az ő, "Hallottad-e hírét..." című gyűjtése és Horváth Károly "Átimennék a Murán" című dalgyűjteménye segített a felkészítő tanároknak.

Fotó: Pálfi Viktória/Baki Faluház

Béresné Simon Eszter hívására ezúttal a verseny mögött álló vállalkozók közül Balogh Rudolf, a baki Agrocentrum Kft. ügyvezetője is jelen volt, aki lapunknak elmondta, a helyi, különösen a cég székhelyközségében megvalósuló kulturális események támogatása cégük fontos vállalása, ő maga büszke és elérzékenyült örömmel látja a vagány vagy éppen kicsit szemérmes tehetségek őszinte, tiszta kibontakozását, amelynek Béresné Simon Eszter személyisége a záloga. A hosszú évek óta támogatók között van a baki székhelyű ÁFÉSZ is, melynek elnöke, Nagy Mariann hangsúlyozta, a szövetkezet büszkén vesz részt az Aprók dala segítésében, hiszen sokat ad a helyieknek ez a kezdeményezés. Varga-Szabó Veronikától - akinek Eszter volt az első tanító nénije - a legelső Aprók dala egyik szereplőjétől megtudtuk, életre szóló muníciót adott a verseny, azóta is fontos az életében az ének, gyerekeikkel az autóutakon mindig énekelnek. Szabó Ágnes borsfai énektanár a kórusvezetés mellett készítette fel a gyerekeket a gyorsan hagyománnyá vált Aprók dalára, ami tapasztalata szerint a szereplésen keresztül a gyerekek önbizalmát is erősítette azon túl, hogy rengeteg zalai népdalt ismertek meg. Igyekezett a gyerekek karakteréhez illő dalokat választani, mondta a tanárnő lapunknak.