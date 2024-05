Lapath Gabriella, a könyvtár igazgatója számolt be a programról.

- Elsőként a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár munkatársai a Lenti Általános Iskola és Gimnázium Arany János Tagintézmények negyedikesei segítségével bemutatták olvasás-népszerűsítő online programjukat - kezdte. - A gyerekek Berg Judit: Rumini című regényén keresztül, a gyakorlatban is megismerték AZOLO-t, a gólyalábas gyerkőcöt, aki amellett, hogy szeret olvasni, játékra hív minden generációt. Mottóját- olvasásra szánt óra nélkül ne teljen el egy nap sem- mi is magunkénak érezzük, ezért fontosnak tartottuk, hogy nálunk is hozzáférhetőek legyenek a programban feldolgozott kötetek. A játék után pedig a könyvtárban és a programban is megtalálható, előzetesen kiválogatott kötetekre azolo-s matricák kerültek, így aki játszani szeretne, könnyen megtalálhatja a neki megfelelő olvasnivalót. A kanizsai kollégák meglepetésprodukciója, megzenésített versek közös éneklése és jelelése, szintén nagy sikert aratott.

Ezt követően a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársa, Horváth Lili kalauzolt el bennünket könyvtári marketing világába. Hallhattunk többek között a különböző közösségi felületek hatékonyságáról, a social media szerepéről, megismerkedtünk kreatív marketingeszközökkel és hasznos, a gyakorlatban már bevált tippeket is kaptunk.

A program csapatépítő játékkal folytatódott, utána pedig a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és munkatársai beszéltek az aktuális kérdésekről, többek között a megyei Zöld Sziget Programról. A beszélgetés végén több könyvtáros jelezte, hogy szívesen csatlakozna a kezdeményezéshez.