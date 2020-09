Zalaegerszegen járt a teniszszövetség elnöke

A zalai megyeszékhely is azon városok egyike, ahol erősíteni szeretnék a tenisz utánpótlás-nevelést, ezért már most konkrét tervek állnak rendelkezésre, így Zalaegerszegen is, hogy javuljon a létesítményhelyzet – hangzott el azon a csütörtök kora esti sajtótájékoztatón, melyet Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) nemrég megválasztott elnöke tartott.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A ZTE Tenisz Klubban tartott összejövetel is azon része volt az új elnök látogatásának, melyen ismertették az elképzeléseiket. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, aki bekerült az MTSZ új elnökségébe, kiemelte: az új elnökség megalakulása óta azon dolgoznak, hogy a teniszsportágban is fejlesztések induljanak. Mint mondta, a ZTE TK-nál 2016 óta erre is nagy hangsúlyt fektetett a klub vezetése, és ennek részeként három kemény borítású pálya épül meg. Lázár János, a szövetség elnöke először megköszönte Balaicz Zoltánnak és Vigh László országgyűlési képviselőnek, hogy a csütörtöki látogatás létrejöhetett. Balaicz Zoltánnak külön is megköszönte, hogy városvezetői munkája mellett vállalta az MTSZ elnökségében a munkát. Az elnök arra is kitért, hogy jelenleg a szövetség első célja az, hogy kifizesse a 3,6 milliárd forintos adósságát, a második pedig, hogy minden gyermek számára biztosítani tudják a teniszezés lehetőségét, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz anyagi hátterű családból származik. Ahogy fogalmazott, olyan városokban szeretnének fejleszteni, ahol van megfelelő háttér és utánpótlás, s kiemelte: Zalaegerszegen a város vezetése teljes mértékben támogatja a törekvéseiket. Nagyjából tíz olyan vidéki város van, ahol ehhez adottak a feltételek, ahol érdemesnek látják a fejlesztéseket. Reálisnak tartja, hogy a megyeszékhelyen további pályák és új, a mai kor követelményeinek megfelelő klubház épüljön. Az MTSZ ebben partnerséget kínál, hiszen a cél az, hogy vidéken olyan bázisok jöjjenek létre, „ahonnan Fucsovics Mártonok, és Babos Tímeák kerülhetnek ki”. Papp Zoltán, a ZTE TK elnöke megköszönte Lázár Jánosnak a látogatást, és bemutatták a prezentációt a szükségesnek tartott fejlesztésekről.