Most már a Ziccernek is van egy pontja

Megszerezte idénybeli első pontját a Ziccer NLSE női NB II-es labdarúgó-együttese. A kanizsaiak az SC Sopronnal játszottak döntetlent, s ugyancsak döntetlennel zárt a ZTE FC csapata az élbolyhoz tartozó Ajka otthonában.

Ziccer NLSE–SC Sopron 2-2 (1-0)

Nagykanizsa, 30 néző. Jv.: Nobik

Ziccer: Balassa Sz. – Gelencsér L., Molnár L., Boros G., Kunics, Farkas Cs., Tarsoly, Szollár, Szalai L., Szabó Zs., Latin. Edző: Benedek József.

Gólszerzők: Szollár (31.), Szalai L. (53.), illetve Sabján (47., 90. – 11-esből).

Az első félidő kezdeti szakaszában kiegyenlített játék folyt a két büntetőterület között, aztán a 31. percben Tarsoly Klaudia és Szollár Bernadett összjátékából utóbbi szerzett vezetést, majd volt a hazaiaknak három nagy helyzete, azok azonban kimaradtak. A második játékrész elején a hazaiak eladtak egy labdát és gólt is kaptak belőle. Ettől a vendéglátók mintha felébredtek volna, sorozatban vezették támadásaikat, és gyorsan, már az 53. percben újra gólt értek el: Szollár indításával Szalai Laura vihette a kapusra a labdát, és nem is hibázott. A hazai vezetés után is mentek előre, de a jobbnál jobb lehetőségeket sem tudták újabb gólra váltani a kanizsaiak, ami a 90. percben megbosszulta magát: akkor büntetőhöz jutott a Sopron, amelyet értékesített is.

Benedek József: „Összességében minden lehetőségünk megvolt arra, hogy gólokkal nyerjük a találkozót. Fontos lett volna a három pont megszerzése, de a lehetőségeinket kihagytuk. A lányok mentalitása ugyanakkor megfelelt az elvárásainknak.”

Jók: Szalai L., Szollár, Tarsoly.

FC Ajka–ZTE FC 0-0

Ajka, 50 néző. Jv.: Cérna.

ZTE FC: Császár H. – Császár F., Széplaki, Bicsák (Bánfi, Major), Csidei, Csincsa, Sopronyi (Jelencsics), Nagy, Kerkai, Tauker, Szegedi. Edző: Pergel Andrea.

Az élbolyban tanyázó hazai csapat ellen jól tartotta magát a középmezőnyben elhelyezkedő ZTE FC. A találkozó nagy részében mezőnyjátékkal teltek a percek, a kapuk csak ritkán kerültek veszélybe. A zalaiak előtt valamivel több lehetőség akadt, a második félidőben egy nagy helyzetet is kihagytak. A hajrában már mindkét csapat a döntetlen megtartására törekedett.

Pergel Andrea: „Igazságosnak tartom a döntetlent. Nekünk több helyzetünk volt, az Ajka viszont időnként beszorított minket.”